Chervon nombra a Jody Grimsley gerente sénior de Cuentas Nacionales

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(Información remitida por la empresa firmante)

Jody Grimsley se incorpora a Chervon como gerente sénior de Cuentas Nacionales, con efecto a partir del 2 de noviembre de 2026. Grimsley reportará directamente a Jeff Campbell, vicepresidente sénior de Ventas Comerciales Industriales

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- En su nuevo cargo, Grimsley se centrará en desarrollar relaciones estratégicas clave con distribuidores comerciales de equipos de jardinería y paisajismo, impulsando el crecimiento de la gama EGO Commercial de equipos eléctricos para exteriores (OPE).



Jody aporta más de 17 años de experiencia en ventas comerciales en TTI/Milwaukee. Su destacada trayectoria de crecimiento de ventas incluye el desarrollo de importantes negocios en los canales de transporte y ferretería.



En etapas anteriores de su carrera, destacó en puestos de ventas de creciente complejidad y como gerente regional de Ventas en el canal industrial.



"Jody aporta una sólida trayectoria en el desarrollo de relaciones estratégicas, el impulso de un crecimiento excepcional de las ventas y la creación de organizaciones comerciales de éxito", afirmó Jeff Campbell. "Su amplia experiencia en la gestión de cuentas clave y su enfoque centrado en el cliente serán de un valor incalculable a medida que desarrollemos nuestro negocio en el canal de distribución profesional de equipos de jardinería y paisajismo".



"Estoy entusiasmado con la oportunidad de incorporarme a Chervon y aplicar mi experiencia en el desarrollo de cuentas clave, las relaciones con clientes y el crecimiento del segmento de usuarios comerciales para reforzar las relaciones y los resultados de Chervon en el canal profesional de jardinería y paisajismo", afirmó Grimsley.



Grimsley es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Tecnológica de Texas y posee la distinción Eagle Scout, el máximo rango de los Boy Scouts de Estados Unidos.



Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).



Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución.



La cartera de Chervon incluye las marcas EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.



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Chervon se compromete a ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.

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