Chervon nombra a Joel Petersheim vicepresidente de Investigación y Ventas de Equipos en EE. UU.

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre de 2026.-

Joel Petersheim se incorpora a Chervon como vicepresidente de Investigación de Usuarios Finales y Ventas de Equipos Profesionales para Exteriores (OPE), con efecto a partir del 26 de octubre de 2026, y reportará directamente a Joe Galli, CEO de la compañía

Petersheim aporta a Chervon más de 15 años de experiencia en TTI/Milwaukee, donde ocupó diversos puestos de responsabilidad creciente en ventas, gestión de cuentas clave, marketing dirigido al usuario final y dirección comercial. Más recientemente, desempeñó el cargo de vicepresidente de Ventas del Canal Industrial para la región noreste. La destacada trayectoria profesional de Joel también incluye varios puestos directivos de marketing dirigido al usuario final, centrados en los sectores de instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería (MEP).



Su trayectoria en la captación de usuarios finales clave y en el crecimiento de las ventas en cada uno de sus anteriores puestos ha sido constantemente excepcional.



"Joel es una incorporación extraordinaria al destacado equipo directivo que estamos formando en Chervon", afirmó Joe Galli. "Es un profesional con un enorme potencial y una trayectoria de éxito excepcional tanto en la gestión de cuentas como en el ámbito de los usuarios finales".



"Estoy enormemente impresionado por el liderazgo tecnológico de Chervon y sus capacidades de desarrollo de nuevos productos", afirmó Joel Petersheim. "Espero poder contribuir rápidamente a alcanzar los ambiciosos objetivos de crecimiento de nuestra compañía durante los próximos meses y años".



Petersheim es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Shippensburg, en Shippensburg, Pensilvania. Fue un jugador destacado del equipo de fútbol americano de la Universidad de Shippensburg.



Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).



Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye las marcas EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.



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Chervon se compromete a ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.



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