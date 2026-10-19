Chervon nombra a Terry Lucero director de Cuentas Nacionales del Sector Industrial

Logo de Chervon - Chervon

(Información remitida por la empresa firmante)

Illinois, 19 de octubre de 2026.- Terry Lucero se incorpora a Chervon como director de Cuentas Nacionales del Sector Industrial, con efecto desde el 19 de octubre de 2026, y reportará a Jeff Campbell, vicepresidente sénior de Ventas Comerciales Industriales

Lucero cuenta con más de 25 años de amplia experiencia en el desarrollo de negocios de herramientas profesionales, tanto en cuentas nacionales y regionales como a nivel de establecimientos comerciales y usuarios finales.



Lucero comenzó su carrera profesional en DeWalt, donde durante cinco años ocupó distintos puestos de ventas, dirección comercial y marketing dirigido al usuario final, contribuyendo al crecimiento del negocio de herramientas profesionales.



Posteriormente, se incorporó a WW Grainger, donde desempeñó diversos cargos de desarrollo de negocio y dirección de ventas. También fue director de Ventas de Equipos Profesionales en United Rentals.



Más recientemente, Lucero ocupó el cargo de director de Ventas para América en APEX Tool Group.



"La impresionante experiencia de Terry en herramientas profesionales, distribución industrial, gestión de cuentas nacionales y marketing dirigido al usuario final lo convierte en una incorporación excepcional para Chervon", afirmó Jeff Campbell. "Su profundo conocimiento de la comercialización de herramientas profesionales a través de los canales industriales será de gran valor a medida que consolidamos nuestra posición de liderazgo en el mercado de herramientas profesionales".



"Estoy entusiasmado de incorporarme a Chervon y comenzar a trabajar en el desarrollo de nuestro negocio de herramientas profesionales, que cuenta con un gran potencial", afirmó Lucero. "Mi experiencia en los canales industriales encaja perfectamente con los ambiciosos objetivos de crecimiento de la compañía en estos importantes canales de distribución de herramientas profesionales".



Terry es graduado por la Universidad de Cornell, donde se especializó en Comunicación y también formó parte del equipo universitario de lucha libre de Cornell.



Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE). Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, marcas que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.



Mejores herramientas. Un mundo mejor.



Chervon se compromete a ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en un líder mundial en herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.



Emisor: Chervon

Descripción contacto: Comunicación Corporativa

Teléfono de contacto: +1 (331) 231-2360



