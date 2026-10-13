Chervon nombra a Thomas G. Kentouris vicepresidente de Ventas de Campo

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(Información remitida por la empresa firmante)

Thomas G. Kentouris se incorpora a Chervon como vicepresidente de Ventas de Campo, con efecto desde el lunes 12 de octubre de 2026, y reportará a Matt DeFeo, vicepresidente sénior de Formación de Ventas y Contratación

Estados Unidos, 13 de octubre de 2026.- Kentouris cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector de las herramientas eléctricas y los equipos eléctricos para exteriores en TTI. Comenzó su carrera profesional como representante de ventas y fue ascendiendo a través de una serie de puestos de responsabilidad creciente, hasta alcanzar el cargo de vicepresidente sénior de Ventas de Campo para el este de Estados Unidos.



Kentouris consiguió resultados excepcionales de crecimiento de ventas año tras año en sus áreas de responsabilidad. Su capacidad para desarrollar alianzas a nivel de tienda y programas de venta al consumidor final en los establecimientos contribuyó a alcanzar niveles extraordinarios de éxito.



Kentouris también destacó por su excepcional talento para la contratación de personal, ya que él y sus equipos fueron responsables de incorporar a más de 2.000 recién graduados universitarios con gran potencial a la estructura de TTI. Asimismo, realizó una extraordinaria labor de orientación, desarrollo y promoción de cientos de profesionales de sus equipos hacia puestos de mayor responsabilidad en toda la compañía.



"Las sólidas e inspiradoras habilidades de liderazgo de Kentouris, combinadas con su incomparable determinación y ética de trabajo, lo convierten en un talento excepcional para Chervon", afirmó Matt DeFeo, vicepresidente sénior. "Thomas tendrá un impacto inmediato y duradero en los resultados de Chervon".



"Estoy encantado de incorporarme a Chervon y deseando comenzar de inmediato a crear y desarrollar equipos de ventas de alto rendimiento", afirmó Kentouris. "Considero que las habilidades que he desarrollado encajan perfectamente con nuestros ambiciosos planes de crecimiento continuo a largo plazo".



Kentouris obtuvo su título en Marketing en York College, Pensilvania. También es graduado del programa Breakthrough Leadership de TTI.



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Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE). Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, marcas que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.



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