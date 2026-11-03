Chervon nombra a Thomas Scherer vicepresidente de Desarrollo Organizativo para Ventas, Marketing y Servicio

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(Información remitida por la empresa firmante)

Chervon ha nombrado a Thomas Scherer vicepresidente de Desarrollo Organizativo para Ventas, Marketing de Usuarios Finales y Servicio, con efecto a partir del 2 de noviembre de 2026. Scherer reportará directamente a Matt DeFeo, vicepresidente sénior de Ventas, Formación y Contratación

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- Scherer aporta a Chervon una amplia experiencia en desarrollo organizativo, respaldando la creación de equipos de ventas y marketing dirigidos a usuarios finales a gran escala. Cuenta con una sólida trayectoria en la gestión de legislación laboral, cumplimiento normativo, relaciones laborales, remuneración, análisis de datos de personal, formación, contratación y desarrollo profesional.



Sus excepcionales habilidades en desarrollo organizativo serán de gran valor a medida que la compañía forme los mejores equipos de ventas, cobertura de tiendas, marketing dirigido a usuarios finales y servicio posventa.



Más recientemente, Tom ocupó el cargo de vicepresidente de Recursos Humanos en TTI/Milwaukee, donde fue responsable de los recursos humanos y el desarrollo organizativo de un equipo de ventas de campo formado por más de 2.000 personas.



Anteriormente, Scherer progresó profesionalmente a través de diversos puestos en recursos humanos, formación, dirección de ventas, ventas y cobertura de tiendas en TTI/Milwaukee.



"Tom Scherer es un líder excepcional en todos los ámbitos del desarrollo organizativo", afirmó Matt DeFeo. "Encaja perfectamente con la cultura de alto rendimiento e inspiración que tenemos en Chervon".



"Estoy muy entusiasmado de poder apoyar a Matt y al CEO Joe Galli en la creación de los mejores equipos del sector en ventas, marketing dirigido a usuarios finales y servicio posventa", afirmó Tom Scherer. "¡Estoy deseando empezar!".



Scherer es licenciado en Economía y Matemáticas y cuenta con un MBA por la Universidad de Adelphi, en Long Island, Nueva York.



Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).



Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución.



La cartera de Chervon incluye las marcas EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.



Mejores herramientas. Un mundo mejor.



Chervon se compromete a ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.

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