- Chery Group se convierte en el fabricante de automóviles de más rápido ascenso en Fortune Global 500, impulsando poderosamente el crecimiento global de LEPAS

WUHU, China, 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El Grupo Chery, empresa matriz de LEPAS, ha logrado recientemente logros notables. En la lista Fortune Global 500 de 2025, ascendió 152 puestos, hasta el 233, convirtiéndose en el fabricante de automóviles con mayor crecimiento del año. Un mes antes, sus exportaciones acumuladas superaron los 5 millones de unidades, una primicia para las marcas automotrices chinas. Este hito de "Doble 500" no solo demuestra la competitividad global de Chery, sino que también impulsa la globalización de LEPAS.

Como pionero en la estrategia de globalización de Chery, LEPAS encarna una visión de la movilidad del futuro. Adopta la estrategia de integración de "Diseño Estético Leopardo, Tercer Espacio Exquisito, Seguridad Inteligente y Superplataforma de Escenario Completo" para adaptarse a diversas situaciones de viaje, promueve la filosofía "La Elegancia es Poder" y aporta tecnología y calidez a la "vida exquisita" de los usuarios globales.

La mejora de la clasificación de Chery en la lista Global 500 y su avance en las exportaciones respaldan la confianza de LEPAS en los mercados globales. Con 22 años como el principal exportador de automóviles de pasajeros de China y más de 17 millones de usuarios globales, Chery proporciona una base de usuarios para LEPAS. LEPAS puede aprovechar las consolidadas redes internacionales de ventas y servicio de Chery en lugar de construir canales desde cero, acelerando así su "Viaje de Experiencia de Vida Exquisita".

Como parte integral de la estrategia de Chery, LEPAS está profundamente integrada en los recursos globales del grupo, incluyendo I+D, fabricación y cadena de suministro. Por ejemplo, al compartir la tecnología de vanguardia de Chery, LEPAS ha desarrollado capacidades integrales de producto para mantenerse a la vanguardia del sector.

Zhong Wei, subconsejero delegado de LEPAS, señaló: "LEPAS nació en Roma". Impulsada por Chery, LEPAS ha avanzado rápidamente: su primer modelo, el L8, salió de la línea de producción en abril, siendo el favorito de la élite urbana por su diseño, cabina inteligente, espacio y seguridad. El 23 de julio, su línea "L8 + L6 + L4" debutó en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia, consiguiendo los primeros pedidos y ofreciendo un nuevo estándar para la vida y los viajes más exquisitos.

Los logros "Doble 500" de Chery, que abarcan confianza, canales, I+D y cadenas industriales, actúan como un motor de aceleración para LEPAS. Impulsada por Chery, LEPAS, con su propuesta "Vida Colorida, Conducción Magistral", está marcando un nuevo capítulo en el mercado global de viajes de lujo.

