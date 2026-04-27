(Información remitida por la empresa firmante)

-¡Liderando una nueva era de movilidad familiar! CHERY TIGGO V, el vehículo familiar 3 en 1, debuta en AutoChina 2026

PEKÍN, 27 de abril de 2026/PRNewswire/ -- El 24 de abril dio comienzo oficialmente la 18.ª edición de AutoChina 2026. La marca CHERY hizo un impresionante debut con el TIGGO V, el primer SUV familiar multiusos transformable de la familia TIGGO. Como modelo revolucionario que cubre una necesidad en el segmento global de vehículos multiusos, el TIGGO V ofrece soluciones de movilidad más flexibles y prácticas para familias de todo el mundo.

El consejero delegado de la marca CHERY, Jeff ZHANG, afirmó que todas las innovaciones de la marca se basan en la aspiración original de "Para la familia". Esto no es un eslogan, sino un compromiso para proteger los viajes familiares con calidad fiable y tecnología de vanguardia, y el TIGGO V es la materialización de esta promesa. La letra "V" en el nombre del modelo tiene tres significados principales: Versatilidad, Valor y Victoria, lo que representa que este vehículo se adapta a todas las situaciones para toda la familia, facilita la vida familiar y acompaña a las familias hacia una vida mejor.

El TIGGO V puede cambiar libremente entre tres modos: SUV, MPV y PUP. En modo SUV, tiene una altura libre al suelo de 220 mm. La versión PHEV tiene una capacidad de vadeo de 700 mm, mientras que la versión ICE tiene 650 mm. Combinado con la tecnología de estacionamiento inteligente APA (Asistente de Estacionamiento Automático) y RPA (Asistente de Estacionamiento Remoto), equilibra una gran capacidad de paso y una movilidad inteligente. En modo MPV, la distancia entre ejes de 2.800 mm crea una verdadera configuración de 3 filas y 7 asientos. Los 42 espacios de almacenamiento y el habitáculo saludable N95 garantizan un confort integral. En modo PUP, la barrera de liberación rápida amplía la capacidad de carga, y los kits originales de fábrica se adaptan a escenarios exteriores y de carga sin modificaciones adicionales.

El TIGGO V logra un equilibrio ideal entre potencia y bajo consumo de combustible, mientras que su chasis de gran altura se adapta a todo tipo de terrenos. Como primer modelo familiar integral lanzado tras el "Plan de diez millones de cartas familiares 2030", el TIGGO V pone en práctica la filosofía "Para la familia" mediante la innovación basada en escenarios, lo que ayuda a CHERY a consolidar aún más su presencia en el mercado global de la movilidad familiar.

Impulsado por el eficiente sistema híbrido Chery Super Hybrid (CSH) de sexta generación de CHERY, el TIGGO V logra un equilibrio ideal entre potencia y bajo consumo de combustible, mientras que su chasis de gran altura se adapta a todo tipo de terrenos. Como primer modelo integral orientado a la familia lanzado tras el "Plan de diez millones de cartas familiares 2030", el TIGGO V pone en práctica la filosofía "Para la Familia" mediante la innovación basada en escenarios, lo que ayuda a CHERY a consolidar aún más su presencia en el mercado global de la movilidad familiar.

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