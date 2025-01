Chesscul analiza el ajedrez como herramienta terapeútica en Parkinson y Alzheimer

(Información remitida por la empresa firmante)

El ajedrez podría tener efectos terapéuticos beneficiosos para personas con Parkinson y Alzheimer, según algunos estudios recientes. Debido a esto, las asociaciones de Parkinson y Alzheimer están empezando a introducir el ajedrez como actividad habitual y evaluando los resultados en estas personas

Madrid, 21 de enero de 2025.- El ajedrez, considerado por muchos como un deporte intelectual y por otros como un juego de mesa, tiene una historia que se remonta a más de 1.500 años. Su origen se ubica en el siglo VI en la India, donde se utilizaba como una representación de batallas. Aunque no se puede confirmar con certeza este dato histórico, lo que sí es indiscutible es su rápida propagación por el mundo, impulsada principalmente por la Ruta de la Seda. Durante la Edad Media, el ajedrez se asociaba con la realeza, y hacia finales del siglo XV, se había consolidado como una actividad popular en Europa. Con el tiempo, se convirtió en un juego accesible para la mayoría, y ya en el siglo XIX comenzaron a organizarse los primeros torneos internacionales.



Más allá de si se define como un juego o un deporte, el ajedrez exige un notable esfuerzo mental. Aprender las reglas básicas es relativamente sencillo, pero alcanzar un nivel competitivo requiere dedicación, práctica y estudio continuo. Desde hace décadas, se han realizado numerosas investigaciones para comprender cómo el cerebro responde al pensamiento estratégico que se despliega durante una partida de ajedrez.



Además, se ha explorado ampliamente la posibilidad de que jugar ajedrez tenga efectos beneficiosos para el cerebro, incluyendo su plasticidad, activación y potencial contribución a la prevención o tratamiento de enfermedades neurológicas. Las habilidades necesarias para jugar ajedrez, como el razonamiento rápido, la memoria, la atención, la planificación y la resolución de problemas, están vinculadas a funciones cognitivas que suelen deteriorarse en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Por ello, se ha planteado que la práctica regular del ajedrez podría ayudar a ralentizar el deterioro cognitivo, mejorar la concentración y fomentar una toma de decisiones estructurada, contribuyendo así a fortalecer la independencia y la confianza personal.



Un estudio especialmente relevante es un metaanálisis publicado en 2023, que revisó investigaciones sobre el impacto de los juegos de mesa tradicionales en la prevención o el enlentecimiento del deterioro cognitivo. Este análisis incluyó estudios realizados con adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo o con diagnósticos existentes de deterioro, independientemente de su edad. Los resultados variaron según el juego analizado, pero todos fueron significativos: el Go tradicional mejoró la atención, el Mahjong potenció las funciones ejecutivas y el ajedrez tuvo un impacto positivo en las escalas de calidad de vida.



Mientras se espera la realización de más investigaciones que confirmen el papel preventivo o terapéutico del ajedrez, ya existen iniciativas que aprovechan su potencial. Un ejemplo destacado es Chesscul, una escuela que ofrece clases de ajedrez online en su sitio oficial, liderada por Alberto Toval, fisioterapeuta y ajedrecista profesional, quien organiza talleres de ajedrez para pacientes con Alzheimer y Parkinson. Estos talleres buscan estimular la memoria al aprender y recordar movimientos, al mismo tiempo que fomentan la concentración y la organización mental.



Estos talleres, que se han llevado a cabo en asociaciones de Málaga dedicadas al Alzheimer y al Parkinson, comienzan con una introducción a las reglas básicas del juego, seguida de ejercicios guiados y partidas supervisadas. Todo esto se realiza de manera personalizada para garantizar la comodidad de los participantes. Aunque no se trata de estudios científicos, las encuestas realizadas muestran que tanto los pacientes como sus cuidadores valoraron positivamente la experiencia, destacando una reducción del estrés y la ansiedad, así como un claro beneficio emocional.



El impacto positivo observado a nivel terapéutico sugiere que el ajedrez podría incorporarse de manera permanente en las actividades de asociaciones que trabajan con personas afectadas por el Alzheimer y el Parkinson.



En conclusión, aunque aún no existen evidencias científicas concluyentes que respalden el uso del ajedrez como herramienta terapéutica o preventiva para enfermedades neurológicas, sí se ha comprobado su contribución al bienestar emocional y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores.



