(Información remitida por la empresa firmante)

-CHIGEE lanza su promoción de Black Friday 2026 con un 15 % de descuento, garantía extendida gratuita y sorteos de tarjetas de regalo

SHENZHEN, China, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- CHIGEE, fabricante de sistemas de navegación para motocicletas y soluciones inteligentes para la conducción, ha anunciado hoy su promoción de Black Friday 2026. Del 25 de noviembre al 9 de diciembre de 2026 (hora del Pacífico), los motociclistas podrán obtener un 15 % de descuento en pantallas y todos los accesorios de CHIGEE a través de chigee.com, además de una extensión gratuita de la garantía de 12 meses y la posibilidad de participar en sorteos de tarjetas de regalo.

Black Friday 2026 de CHIGEE

Esta campaña de 15 días abarca los principales dispositivos de CHIGEE y toda su gama de accesorios. El descuento del 15 % se aplica automáticamente al finalizar la compra y es acumulable con los obsequios de la campaña.

Garantía extendida gratuita de 12 meses

Todos los pedidos que cumplan los requisitos y se realicen durante la promoción recibirán automáticamente 12 meses adicionales de garantía sin coste alguno, lo que eleva la cobertura total a 24 meses. No es necesario realizar ningún trámite adicional.

Sorteo de tarjetas regalo

Redes sociales: Siga una cuenta oficial de CHIGEE y comparta la publicación oficial del Black Friday para tener la oportunidad de ganar una de las diez tarjetas regalo de Amazon por valor de 30 dólares.

Pedidos en la web: Cada pedido válido realizado en la web durante la promoción participa automáticamente en un sorteo de diez tarjetas de regalo de Amazon de 30 dólares, cinco de 50 dólares y tres de 100 dólares.

Tarjetas de regalo de la tienda CHIGEE: Tres clientes con pedidos válidos en la web serán seleccionados al azar para recibir una tarjeta de regalo de la tienda equivalente al 50% del valor de su pedido, válida por 90 días y canjeable en una compra posterior.

Los tres sorteos son independientes; una persona puede ganar más de un premio.

Detalles de la promoción

Periodo: 25 de noviembre – 9 de diciembre de 2026 (hora del Pacífico)

Descuento: 15 % de descuento en todo el sitio

Beneficio adicional: Garantía extendida gratuita de 12 meses (24 meses en total)

Se aplican términos y condiciones específicos a las ofertas promocionales, la cobertura de la garantía y la participación en sorteos.

Acerca de CHIGEE

CHIGEE desarrolla dispositivos electrónicos para motocicletas, centrándose en la innovación práctica y en un diseño pensado para el motorista. Sus soluciones de navegación, grabación y conducción inteligente ayudan a los motociclistas a mantenerse conectados e informados durante sus trayectos.

Para más información, visite chigee.com o siga @chigeeglobal.

Contacto para Medios: press@chigeego.com

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