CHIGEE 2025 Black Friday Sale: Year's Biggest Savings on CHIGEE Navigation - CHIGEE/PR NEWSWIRE

CHIGEE presenta la mayor oferta de Black Friday del año: hasta un 25% de descuento + garantía ampliada gratuita + tarjetas de regalo

SHENZHEN, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, un fabricante pionero de sistemas avanzados de navegación para motocicletas y soluciones de conducción inteligente, anunció hoy su muy esperada promoción del Black Friday, que ofrece a los conductores ahorros excepcionales en sus dispositivos insignia de las series AIO-5 y AIO-6, así como una gama completa de accesorios, con los descuentos más grandes de 2025, combinados con una cobertura de garantía ampliada exclusiva y recompensas de tarjetas de regalo.

Del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2025, esta promoción representa la mayor oportunidad de ahorro del año para quienes buscan actualizar su tecnología de navegación.

Los mayores descuentos del año:

Serie AIO-6: 15% de descuento

15% de descuento Serie AIO-5: 25% de descuento

25% de descuento Todos los accesorios: 15% de descuento

Garantía ampliada gratuita de 12 meses

Cada compra de una pantalla CHIGEE durante la oferta del Black Friday incluye 12 meses adicionales de garantía sin coste adicional, lo que eleva la protección total a 24 meses. La garantía ampliada se aplica automáticamente a todos los dispositivos que cumplen los requisitos.

Bono de tarjeta de regalo electrónica

Reciba hasta 35 dólares en tarjetas de regalo electrónicas con compras que cumplan los requisitos para usar en su próximo pedido.

Productos destacados:

AIO-6 Series: La última generación con mayor potencia de procesamiento, tecnología de pantalla optimizada y conectividad avanzada para una navegación fluida y actualizaciones en tiempo real. Ahora con un 15% de descuento.

AIO-5 Series: La plataforma probada, aclamada mundialmente por su fiabilidad e interfaz intuitiva. Con un 25% de descuento, este es el mayor descuento jamás ofrecido en este popular sistema.

Accessorios: Complete su equipo de conducción con la gama de soluciones de montaje, fundas protectoras y componentes premium de CHIGEE, todos con un 15% de descuento.

Detalles de la promoción:

Periodo : Del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2025

: Del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2025 Descuentos: Hasta un 25% de descuento

Hasta un 25% de descuento Bono gratuito: Garantía extendida de 12 meses en todas las pantallas

Garantía extendida de 12 meses en todas las pantallas Recompensas: Tarjeta de regalo electrónica de hasta 35 dólares según el importe de la compra

Tarjeta de regalo electrónica de hasta 35 dólares según el importe de la compra Disponibilidad: A través del sitio web oficial de CHIGEE: chigee.com

Acerca de CHIGEE

CHIGEE es una empresa líder en innovación en electrónica para motocicletas, especializada en sistemas de navegación avanzados, cámaras de tablero y soluciones de conducción inteligente. Con el objetivo de mejorar la seguridad y la experiencia del conductor, CHIGEE combina tecnología de vanguardia con un diseño centrado en el usuario para empoderar a los motociclistas de todo el mundo.

Si desea más información visite chigee.com o síganos en @Chigee Global.

Contacto para medios: press@chigeego.com

Venta del Black Friday: https://www.chigee.com/pages/sale

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830740/CHIGEE_Unveils_Biggest_Black_Friday_Sale_of_the_Year_Up_to_25__Off___Free_Extended_Warranty___Gift_C.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2601473/CHIGEE_Logo.jpg

