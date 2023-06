(Información remitida por la empresa firmante)

- China aprueba la primera vacuna del mundo contra los linajes descendientes XBB del SARS-CoV-2 para uso de emergencia

CHENGDU, China, 9 de junio de 2023/PRNewswire/ -- El 8 de junio de 2023, Coviccine® Trivalent XBB.1.5-Recombinant COVID-19 Trivalent (XBB.1.5+BA.5+Delta) Protein Vaccine (Sf9 cell) desarrollada por WestVac Biopharma/ West China Medical Center, Universidad de Sichuan fue aprobada para EUA por las autoridades pertinentes en China. Esta es la primera vacuna de la COVID-19 en el mundo aprobada para EUA contra linajes descendientes de XBB de SARS-CoV-2. Demuestra que China está liderando el mundo en el desarrollo de vacunas de la COVID-19.

WestVac Biopharma y su empresa filial WestVac Biopharma (Guangzhou) aprovecharon la respuesta rápida de la plataforma de expresión de células de insectos en la construcción del vector para Coviccine® Trivalent XBB.1.5-Recombinant COVID-19 Trivalent (XBB.1.5+BA.5+Delta) Protein Vacuna (Sf9 Cell), que es de alta pureza y alta calidad para uso humano. El antígeno de subunidad de la vacuna está diseñado con precisión en función de la estructura de las proteínas S-RBD y HR de las subvariantes XBB.1.5 y BA.5 de la COVID-19 y se autoensambla en partículas de proteína trimérica estables con aceite en base a escualeno. adyuvante de emulsión de agua añadido después de la purificación y mezcla. Este novedoso adyuvante aumenta de manera significativa el título de anticuerpos neutralizantes, lo que permite que la vacuna de proteína trimérica induzca una respuesta inmunitaria de células T de mayor nivel. Los estudios han demostrado que Coviccine® Trivalent XBB.1.5 indujo un alto título de anticuerpos neutralizantes contra múltiples subvariantes, incluidas las subvariantes de Omicron XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ. 1, BA.2.75. A los 14 días de la inyección de este producto, la eficacia protectora frente a XBB.1, XBB.1.5, XBB1.9 es del 93,28% con un excelente perfil de seguridad, demostrando que es una vacuna de la COVID-19 de amplio espectro frente a múltiples subvariantes prevalentes local e internacionalmente.

La variante XBB.1.5 se había convertido gradualmente en la principal variante en circulación en varias partes del mundo a principios de 2023. Con la orientación profesional y el apoyo del equipo de investigación y desarrollo de vacunas del Mecanismo Conjunto de Prevención y Control del Consejo de Estado, el equipo científico de WestVac Biopharma/ West China Medical Center, Universidad de Sichuan superó todos los obstáculos y desarrolló con éxito una vacuna que cubre la familia de variantes XBB.

A principios de mayo, el experto de los CDC de China notó que la capacidad de transmisión y escape inmunológico de las variantes XBB es mucho más fuerte que la de las primeras variantes Omicron que circulan. Los linajes descendientes de XBB.1 actualmente predominan en la circulación del SARS-CoV-2 a nivel mundial. A fines de mayo, la familia de variantes XBB representaba el 98,1% de todas las variantes en Estados Unidos. En China, las variantes XBB recién detectadas han aumentado gradualmente y ahora superan el 90%.

El Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Composición de la Vacuna contra la COVID-19 (TAG-CO-VAC) aconsejó el 18 de mayo que las nuevas formulaciones de las vacunas contra la COVID-19 deberían apuntar a inducir respuestas de anticuerpos que neutralicen los linajes descendientes de XBB. La tasa de "segunda infección" está aumentando. Los expertos instan a la pronta prevención, inmunización contra la COVID-19, particularmente para las personas con infección de alto riesgo, los ancianos, las personas con enfermedades subyacentes y las inmunodeprimidas para recibir una vacuna que cubra las variantes del SARS-CoV-2.

WestVac Biopharma utiliza la plataforma internacional avanzada de vacunas de proteínas recombinantes de células de insectos para desarrollar Coviccine® Trivalent XBB.1.5, que ha sido aprobada para EUA en China. La vacuna contra la COVID-19 de WestVac ofrece una opción única para la prevención de la COVID-19, es crucial para la prevención de los linajes descendientes de XBB actuales y contribuye significativamente a la gestión continua de la epidemia de la COVID-19.

Acerca de WestVac Biopharma

WestVac Biopharma Co., Ltd. es una empresa biofarmacéutica innovadora, capaz de realizar todo el espectro de investigación, fabricación y comercialización de productos. WestVac Biopharma ha sido seleccionada con éxito en la lista de empresas unicornio de 2021 a 2023. WestVac Biopharma Co., Ltd. está ubicada en Chengdu, en el oeste de China, mientras que WestVac Biopharma (Guangzhou), una empresa subsidiaria de propiedad total de WestVac Biopharma, es ubicado en la Zona de Desarrollo Económico de Guangzhou.

WestVac Biopharma Co., Ltd. ha completado la construcción de líneas de producción de vacunas de proteínas recombinantes de células de insectos de 5.000 litros y 3.000 litros con una capacidad de producción anual de 100 millones de dosis. Las líneas de producción de GMP estaban bien establecidas con la "Licencia de producción de medicamentos" en vigor. WestVac Biopharma (Guangzhou) completó la construcción a mayor escala de líneas de producción de vacunas de proteínas recombinantes de células de insectos con una capacidad de producción anual de 100 millones de dosis.

En diciembre de 2022, las autoridades competentes aprobaron la vacuna de la COVID-19 recombinante Coviccine® (célula Sf9) desarrollada por WestVac Biopharma para EUA en China.

