China Cycle 2026: construyendo un futuro impulsado por la innovación y la inteligencia

The 34Th China International Bicycle Fair (China Cycle 2026) - CHINA INTERNATIONAL BICYCLE FAIR/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Se espera que la 34ª Feria Internacional de Bicicletas de China (China Cycle 2026) inaugure su gran exposición del 5 al 8 de mayo de 2026 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC), bajo el lema "Un futuro impulsado por la innovación y la inteligencia". Con tres décadas de experiencia e innovación, China Cycle se ha convertido en un centro clave que define las tendencias globales en las industrias de la bicicleta y las bicicletas eléctricas, y en una plataforma profesional líder con una profunda influencia en el sector.

En 2024, la producción total de bicicletas de China alcanzó casi 99,54 millones, las importaciones de bicicletas de carrera registraron un crecimiento del 12,5 por ciento interanual en 2024, mientras que las bicicletas eléctricas de alta gama representaron el 19,1 por ciento de su total el año pasado.

Como puerta de entrada estratégica, China Cycle conecta a empresas globales para acceder directamente al amplio mercado de consumo chino y obtener información crucial sobre la demanda local, facilitando así la expansión de los canales de venta y fomentando la cooperación global para lograr beneficios mutuos. Al mismo tiempo, funciona como un centro industrial que impulsa constantemente el progreso de todo el sector. Al presentar innovaciones de vanguardia y marcar tendencias futuras, desempeña un papel vital en el desarrollo y la evolución continuos de la industria.

China Cycle 2025 contó con 13 pabellones de exposición y atrajo a más de 1.580 expositores de 25 países y regiones. Se espera que la feria de 2026 cubra 160.000 metros cuadrados con un diseño ampliado y optimizado. Respondiendo a las necesidades cambiantes de empresas y compradores con una planificación innovadora, crea valiosas oportunidades para mostrar la fortaleza de la industria ciclista de China y aumentar el valor de la cadena de suministro global.

El mercado de bicicletas y bicicletas eléctricas de China está en constante crecimiento, y con la implementación de los nuevos estándares nacionales para bicicletas eléctricas, la acelerada transformación ecológica y baja en carbono está ampliando las oportunidades en el mercado internacional. China Cycle, como puente y enlace, se compromete a impulsar un nuevo modelo de desarrollo sinérgico y beneficios mutuos para la industria global de vehículos de dos ruedas.

En 2025, numerosas marcas internacionales aprovecharon su presencia en la exposición para acceder al mercado chino, ampliando con éxito sus canales de venta. La demanda del mercado chino de bicicletas y movilidad eléctrica innovadoras y de alta calidad presenta importantes oportunidades para las marcas globales. China Cycle invita cordialmente a empresas de todo el mundo a participar en este evento de primer nivel del sector, explorar oportunidades de negocio y construir conjuntamente el futuro.

Para más información, visite: https://www.e-chinacycle.com/.

El registro está abierto en http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en.

Contacto de medios: info@e-chinacycle.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828479/20251120134320_137_334.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/china-cycle-2026-construyendo-un-futuro-impulsado-por-la-innovacion-y-la-inteligencia-302626335.html