China, Europa y África exploran nuevos caminos para la cooperación en materia de energía verde

(Información remitida por la empresa firmante)

WENZHOU, China, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "Profundizar en las alianzas verdes, construir un futuro compartido libre de carbono", se celebró en Zhejiang (China) el Foro de Desarrollo de Energía Verde China-Europa-África 2026. El foro fue organizado por la CPAFFC y la Asociación China-UE, contando con la Fundación de Bienestar Público de CHINT y StarTimes Group como coorganizadores.

El foro tuvo como objetivo fortalecer la colaboración entre China, Europa y África en el sector de las energías renovables, fomentando al mismo tiempo esfuerzos conjuntos para impulsar la transición energética global y abordar los desafíos que plantea el cambio climático.

Los debates se centraron en cuestiones clave, como la cooperación industrial interregional en el nuevo contexto de la gobernanza climática global, la financiación verde innovadora para los países en desarrollo, la innovación tecnológica y la transformación digital, así como el desarrollo de cadenas de valor verdes a escala global.

Los participantes y expertos presentes en el foro destacaron el importante potencial que tienen China, Europa y África para colaborar en la transición ecológica. Unas asociaciones interregionales más sólidas pueden contribuir a afrontar los retos climáticos, respaldar la estabilidad económica mundial y extender los beneficios del desarrollo verde a un mayor número de países y comunidades.

Asimismo, subrayaron la necesidad de una mayor coordinación en materia de normas técnicas, certificación y mercados de carbono, junto con la implementación de mecanismos de financiación innovadores. Ampliar el acceso a soluciones solares a pequeña escala, promover la restauración ecológica y reforzar la cooperación internacional fueron identificados, además, como pasos fundamentales para mejorar el acceso a la energía y acelerar la transición verde en África.

En el contexto de una gobernanza climática global en constante evolución, el foro exploró vías para fortalecer la cooperación industrial aprovechando las fortalezas complementarias de las tres regiones. Entre ellas se incluyen las soluciones de energía verde ya consolidadas de China, los abundantes recursos energéticos de África, y la experiencia en el mercado y las capacidades tecnológicas de Europa.

En el ámbito empresarial, las compañías están transformando cada vez más estas fortalezas complementarias en asociaciones prácticas. CHINT, un proveedor de confianza de soluciones integrales de energía y electricidad, ha establecido instalaciones de fabricación inteligente y ha llevado a cabo proyectos de energía solar y almacenamiento de energía en todo el mundo. En África, sus soluciones solares asequibles, destinadas a zonas sin conexión a la red o con redes eléctricas inestables, están proporcionando electricidad limpia y fiable a comunidades remotas.

El foro sirvió, además, como plataforma para el diálogo interregional, el intercambio comercial y el establecimiento de alianzas, generando oportunidades para convertir ambiciones compartidas en iniciativas tangibles.

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