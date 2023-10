China Liquor Limited:vista previa a la negociación pública de acciones ordinarias de emisión parcial

(Información remitida por la empresa firmante)

-China Liquor Limited realiza una vista previa a la negociación pública del primer roadshow de acciones ordinarias de emisión parcial

MALACCA, Malasia, 10 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- El 10 de octubre de 2023, se llevó a cabo la gira preliminar inaugural de China Liquor Limited para la cotización parcial de acciones ordinarias en el Hotel Double Tree Hilton Malacca en Malasia. Se invitó a participar a la Bolsa de Valores de Johannesburgo, la Bolsa de Valores de Luxemburgo, la Bolsa de Valores de Londres, la Bolsa de Valores 1Exchange, Nasdaq Dubai, Jingying International Industry Holdings Capital Organization, S&P Global Limited y otras instituciones financieras y de capital globales. Chen Han Xiaoying, director ejecutivo de Jingying International Industry Holdings Pte. Ltd. y propietario beneficiario final de China Liquor Ltd., Goh Kok Liang, director ejecutivo y presidente de China Liquor Ltd., Kang Wee Teck, director externo y administrador de fondos de China Liquor Ltd., y Wang Chen, director sénior de Operaciones de Capital de China Liquor Ltd., presentaron una descripción general de la planificación estratégica, el plan de negocios, el plan de ganancias, la selección de bolsas de valores, la historia de la empresa, la titulización de capital, la titulización respaldada por activos y el análisis financiero de la empresa. Además, se proyectaron previsiones de ingresos y se dieron a conocer otros temas importantes.

Varias bolsas e intermediarios profesionales también se han centrado en la división de las acciones de China Liquor Ltd. y en las cotizaciones en muchas bolsas, se cuestionó y demostró el proceso de implementación, el cumplimiento y la valoración de la cotización global. China Liquor Ltd. es una empresa registrada en Singapur cuyo negocio principal es la adquisición de productos de Baijiu chino, marketing internacional, ventas y venta minorista. Es la primera empresa del mundo cuyo negocio principal se centra en los productos chinos Baijiu, cotizaciones divididas en varios países y una cotización final GDR. Kang enfatizó que los productos de Baijiu chino como activo ocuparán una participación cada vez más importante en los mercados financieros y de capital globales debido a sus atributos financieros. Se espera que el éxito del proyecto inyecte nuevo impulso y oportunidades vibrantes en el mercado minorista global de productos de consumo industriales ligeros, mercados de capital y mercados financieros.

Acerca de China Liquor Ltd.

China Liquor Ltd. es la única empresa en el mundo que adquiere y almacena materias primas de Baijiu chino, adquiere productos de Baijiu chino y es una empresa de activos duros alternativos que realiza ventas minoristas a nivel mundial. Con altos atributos financieros de almacenamiento de activos, relación base activo-pasivo y bajos ingresos operativos, la compañía aprovechará las ventajas de sus activos duros para implementar un modelo paralelo de industria, capital y finanzas para brindar servicios de consumo industrial ligero de alta calidad y bajo precio para productos originarios de China a personas de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2243268/Image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/china-liquor-limitedvista-previa-a-la-negociacion-publica-de-acciones-ordinarias-de-emision-parcial-301952664.html