China World Summit Wing, Beijing, eleva su posición como destino de estilo de vida urbano

- Del lujo en las alturas al desafío de las escaleras: China World Summit Wing, Beijing, eleva su posicionamiento como destino de estilo de vida urbano con el regreso de la Carrera Vertical

PEKÍN, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Carrera Vertical 2025 China World Summit Wing, Beijing, llegó a un final perfecto el 13 de septiembre de 2025 cuando más de 1.000 corredores conquistaron 330 metros, 80 pisos y más de 2.000 escalones en el corazón de Pekín.

Elevándose por encima del vibrante CBD de la capital, China World Summit Wing, Beijing, es el destino de estilo de vida urbano definitivo de Pekín, que ofrece experiencias inmersivas de estadía, gastronomía y bienestar que abarcan el enriquecimiento de la vida al tiempo que inspiran a las personas a vivir de manera integral, activa y sostenible.

Como parte del Grupo Shangri-La, nos identificamos con nuestra estrategia global "Triple S": Quedarse, Saborear, Brillar. La Carrera Vertical es nuestro evento insignia para fortalecer la conexión con nuestra comunidad.

Juntos, China World Summit Wing, Beijing, organizó una experiencia de carrera inigualable con la participación de varios líderes de la industria. La Clínica Médica Internacional de Hong Kong en Pekín fue el proveedor exclusivo de atención médica profesional del evento y HOKA fue la marca patrocinadora principal. Otros premios fueron entregados por Abyss & Habidecor, Aimer Move, Bopomofo, ffit8, LUZHOULAOJIAO, Toni & Guy, VOSS, War Horse, Yan's Palace y Zhaopin.

