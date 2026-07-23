(Información remitida por la empresa firmante)

-CHINT y Octopus Energy firman acuerdos de cooperación estratégica para acelerar el despliegue de energías limpias y la innovación en energía digital

LONDRES, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CHINT y Octopus Energy han anunciado la firma de dos Memorandos de Cooperación (MdC), estableciendo un marco estratégico para ampliar la colaboración en infraestructura de energía renovable y soluciones de centrales eléctricas virtuales (VPP).

Esta alianza refleja el compromiso compartido de ambas compañías para acelerar la transición energética global mediante la innovación tecnológica, infraestructuras de energía limpia de alta calidad y sistemas energéticos más inteligentes.

Ofreciendo soluciones integradas para proyectos de energías renovables

En virtud del primer Memorando de Cooperación, Astronergy Europe GmbH, CHINT Power Systems Poland Sp. z o.o. y CHINT Solar Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością colaborarán con Octopus Energy en proyectos de energía renovable. El acuerdo establece un marco en el que CHINT proporcionará una cartera integral de equipos para energías renovables, incluyendo módulos fotovoltaicos (PV), inversores, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), transformadores, contadores inteligentes, cables y soluciones de carga para vehículos eléctricos (VE). Sujeto a acuerdos específicos para cada proyecto, CHINT también proporcionará servicios de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para apoyar el desarrollo y la ejecución de proyectos de energías renovables.

Gracias a la combinación de las capacidades integradas de fabricación e ingeniería de CHINT con la experiencia de Octopus Energy en desarrollo de energía renovable y servicios energéticos, las empresas buscan poder ofrecer soluciones de energía limpia eficientes, fiables y escalables para proyectos futuros.

Avanzando en la innovación de plantas de energía virtuales en China

En un segundo Memorando de Cooperación, Chint Anneng Digital Power (Zhejiang) Co., Ltd. y Octopus Energy Group Limited acordaron explorar una cooperación integral en el sector de centrales eléctricas virtuales (VPP) dentro del mercado continental de China.

La colaboración se centrará en evaluar oportunidades en agregación de recursos energéticos distribuidos, respuesta a la demanda, gestión inteligente de la energía y otras aplicaciones de energía digital. Aprovechando el profundo conocimiento de CHINT Anneng sobre el mercado energético de China, junto con la experiencia internacional de Octopus Energy en tecnologías de energía inteligente y operación de centrales eléctricas virtuales (VPP), ambas compañías explorarán conjuntamente modelos de negocio innovadores y proyectos piloto que impulsen el desarrollo de un sistema eléctrico más flexible, digitalizado y resiliente.

Comentarios de los ejecutivos

"La firma de estos acuerdos de cooperación estratégica representa un paso importante para expandir nuestras alianzas internacionales y acelerar la innovación en el sector de la energía limpia", comentó el doctor Chuan Lu, director de CHINT Group y presidente de CHINT Green Energy. "Al combinar nuestras fortalezas en la fabricación de equipos, ingeniería e infraestructura energética con la experiencia de Octopus Energy en soluciones energéticas digitales, esperamos generar valor a largo plazo para nuestros clientes y apoyar la transición energética global".

Greg Jackson, fundador y consejero delegado de Octopus Energy, destacó: "Construir el sistema de energía verde del futuro requiere hardware de primera categoría y tecnología de vanguardia. La alianza con CHINT nos proporciona acceso a ambos a una escala increíble. Desde acelerar la infraestructura en Europa hasta ser pioneros en nuevas centrales eléctricas virtuales en China, estamos demostrando que el futuro de la energía es digital, flexible y verde".

Mirando hacia el futuro

Partiendo de los dos memorandos de entendimiento, las partes pretenden profundizar la cooperación en infraestructura de energía limpia, servicios de ingeniería y tecnologías energéticas digitales. Mediante capacidades complementarias y ambiciones compartidas, CHINT y Octopus Energy buscan ofrecer soluciones energéticas innovadoras, apoyar los esfuerzos de descarbonización y contribuir a un futuro energético global más sostenible.

Acerca de CHINT

Fundada en el año 1984, CHINT Group se ha consolidado en la economía real y se ha centrado en el desarrollo impulsado por la innovación. La empresa se ha posicionado estratégicamente en tres sectores clave: "Energía Verde", "Soluciones Eléctricas Inteligentes" y "Hogar Inteligente", junto con dos plataformas fundamentales: Industrias Emergentes e Incubación de Innovación Científica y Tecnológica. En la actualidad, CHINT es un proveedor de confianza de soluciones integradas de energía. Su actividad abarca más de 140 países y regiones, con más de 40.000 empleados en todo el mundo. En 2025, los ingresos operativos de CHINT alcanzaron los 25.910 millones de dólares estadounidenses, y ha figurado entre las 500 principales empresas chinas durante más de 20 años consecutivos. Para más información, visite nuestro sitio web.

Acerca de Octopus Energy

Octopus Energy es una empresa global de energía limpia y tecnología que impulsa el sistema energético asequible y verde del futuro. Bajo su propia marca, Octopus ofrece un servicio al cliente de primera clase y productos energéticos de vanguardia a 11 millones de hogares en todo el mundo.

La compañía impulsa la electrificación de la calefacción y el transporte mediante tarifas inteligentes y tecnología limpia innovadora, con operaciones en 27 países y en toda la cadena de valor energética. Gestiona una cartera de energías renovables valorada en 7.000 millones de libras esterlinas, además de prósperos negocios de arrendamiento de vehículos eléctricos, bombas de calor y energía solar.

Respaldada por fondos de pensiones, inversores y gigantes energéticos, las empresas del Octopus Energy Group ofrecen energía más barata y limpia, así como tecnología de vanguardia, a países y clientes de todo el mundo.

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