(Información remitida por la empresa firmante)

- Impulsando la era de la IA en Europa: CHINT presenta tecnologías de red de próxima generación en CIGRE 2026 para apoyar la resiliencia de la red eléctrica

PARÍS, 13 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Al tiempo que evoluciona el sistema eléctrico europeo, la rápida integración de las energías renovables, la electrificación y la creciente demanda de los centros de datos de IA impulsan hacia la modernización de la infraestructura de la red y crean nuevas oportunidades para redes eléctricas más resilientes y flexibles.

Según un documento de posición de ETIP SNET, va a ser necesaria una inversión de entre 650.000 y 900.000 millones de euros en infraestructura de red en toda Europa entre los años 2026 y 2035. En este contexto, CHINT, proveedor de confianza de soluciones integradas de energía, presentará sus últimas tecnologías de transmisión y distribución (T&D) en CIGRE 2026, que tendrá lugar del 23 al 28 de agosto en el Palais des Congrès de París.

En el nivel 1, expositor A196, CHINT llevará acabo la presentación de las soluciones que abarcan redes eléctricas, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) e infraestructura de centros de datos con IA (AIDC), destacando cómo las tecnologías energéticas avanzadas pueden respaldar la modernización y la resiliencia de las redes eléctricas europeas.

Desbloqueando la capacidad de la red: Presentación integral de CHINT sobre transmisión y distribución (T&D)

En CIGRE 2026, CHINT presentará su cartera integral de soluciones T&D con la que hacer frente a los desafíos de infraestructura y equipos que enfrentan los operadores de sistemas de transmisión (TSO), los operadores de sistemas de distribución (DSO) y los contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) europeos. A medida que Europa acelera la modernización de la red, la cartera de tecnología integrada de CHINT se ha diseñado para ayudar a los clientes a fortalecer la capacidad, la resiliencia y la flexibilidad de la red, al tiempo que respalda la modernización de la infraestructura existente.

Red eléctrica ecológica y alta tensión: Transformadores de potencia sumergidos en aceite de 1.000 kV de bajas pérdidas y bajo nivel de ruido, y transformadores de potencia sumergidos en aceite de éster natural de 750 kV, así como aparatos de media y alta tensión libre de SF ₆ (subestaciones encapsuladas en gas libres de SF ₆ de 24 kV, 145 kV y 420 kV).

Almacenamiento de energía e infraestructura digital (BESS/AIDC): Sistemas de almacenamiento de energía en cascada, subestaciones integradas PCS de 13,8 MW, transformadores de estado sólido (SST), interruptores automáticos semiconductores (SCCB) y módulos de alimentación para centros de datos.

De forma conjunta, estas tecnologías hacen frente a las necesidades clave de infraestructura en aplicaciones de transmisión, distribución, almacenamiento de energía y centros de datos. Durante la celebración de CIGRE 2026, los expertos en ingeniería de CHINT estarán disponibles para hablar sobre transformadores de potencia, aparatos de media y alta tensión sin SF₆, subestaciones prefabricadas y aplicaciones para centros de datos.

Apoyando la transición energética de Europa con tecnologías de red preparadas para la IA

En toda Europa, las empresas de servicios públicos y los desarrolladores de infraestructura trabajan de cara a fortalecer las redes de transmisión y distribución a medida que aumenta la demanda de electricidad y se expande la generación de energía renovable. Estos cambios incrementan la necesidad de una infraestructura eléctrica flexible, fiable y escalable.

Contando con una presencia cada vez mayor en toda Europa, CHINT apoya a empresas de servicios públicos, contratistas EPC y desarrolladores de infraestructura mediante experiencia en ingeniería local y una cartera integral que abarca transformadores de potencia, aparatos, subestaciones y soluciones de redes inteligentes. Gracias a la combinación de capacidades tecnológicas globales con experiencia en servicios locales, la empresa ayuda a sus clientes a desarrollar redes eléctricas fiables, eficientes y sostenibles.

"La red eléctrica europea está evolucionando más rápido que nunca. Aparte de integrar energías renovables, las empresas de servicios públicos están preparando sus redes para dar soporte al rápido crecimiento de la IA, la electrificación y la infraestructura digital", afirmó Beibei Zheng, vicepresidente de CHINT Global. "En CIGRE 2026, esperamos colaborar con clientes y socios del sector con el objetivo de explorar tecnologías que sirvan de ayuda de cara a construir redes eléctricas más robustas, inteligentes y sostenibles para las próximas décadas".

Visite CHINT en CIGRE 2026Evento: CIGRE 2026Fecha: Del 23 al 28 de agosto de 2026Lugar: Palais des Congrès, París, FranciaExpositor: Nivel 1, expositor A196CHINT también invita a los operadores de sistemas de transmisión (TSO), operadores de sistemas de distribución (DSO), contratistas EPC y representantes de los medios de comunicación a asistir a la mesa redonda y visitar el expositor A196 para descubrir cómo el hardware de transmisión y distribución de próxima generación está salvaguardando el futuro energético de Europa.

Acerca de CHINT

Fundada en el año 1984, CHINT es un proveedor de confianza de soluciones integradas de energía. A lo largo de sus más de 40 años de historia, CHINT se ha centrado constantemente en la búsqueda de la excelencia industrial y la innovación de marca. Adoptando imperativos estratégicos como la industrialización, el avance tecnológico, la expansión global, la digitalización y el desarrollo de plataformas, la empresa se ha posicionado estratégicamente en tres sectores clave: "Energía Verde", "Soluciones Eléctricas Inteligentes" y "Soluciones Inteligentes Bajas en Carbono". Su actividad abarca más de 140 países y regiones, con más de 40.000 empleados en todo el mundo.

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