CHiQ Battery lanza su venta online al por menor en seis países de Europa

BERLÍN, 25 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- La batería alcalina de altas prestaciones CHiQ de Changhong ha llevado a cabo su debut oficialmente en seis países de Europa, incluyendo Alemania, Francia, España, Países Bajos, Polonia y Bélgica desde el 15 de enero hasta alcanzar plataformas de compra global, como AMAZON, ALLGERO, CDISCOUNT, FNAC DARTY y ALIEXPRESS. La batería es una gama de productos importante para la estrategia de expansión de marca en el mercado de Europa. Su entrada abrirá por completo el mercado online al por menor de venta de baterías en Europa.

La batería alcalina de altas prestaciones CHiQ se lanzó oficialmente en 2019. Cumple con los requisitos de la directiva EU ROHS (Restriction of Hazardous Substances) y la normativa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) para protección medioambiental. Con las ventajas del rendimiento de elevada descarga y rendimiento de alta seguridad, la batería está equipada con las células de batería de nueva generación y alto rendimiento, desarrollada por el equipo de I+D de baterías de Changhong en cinco años. Bajo condiciones de almacenamiento estándares, la batería puede mantener la energía en un plazo de hasta 10 años.

Debido a la pandemia de la COVID-19, existe un aumento pronunciado de la demanda de consumo para entretenimiento, juegos, estilo de vida y productos inteligentes relacionados con la "Stay at Home Economy". La introducción de los productos de batería de CHiQ en el mercado de Europa va a diversificar las opciones de consumo europeas.

Hasta ahora, los televisores, neveras, dispositivos de pantallas y baterías de CHiQ estaban disponibles en Europa. En un futuro, CHiQ va a llevar otros productos, incluyendo aires acondicionados y robots de limpieza, para seguir enriqueciendo su gama de productos. Al mismo tiempo, CHiQ seguirá ampliando otros mercados regionales en Europa y mejorando las operaciones de negocios en las plataformas de e-commerce, buscando construir el mercado de Europa para que sea un mercado de punto de referencia para la marca CHiQ en el extranjero, además de proporcionar a los consumidores de Europa mejores productos y servicios.

Fundada en el año 1999, Sichuan Changhong New Energy Technology Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología que integra I+D, fabricación y venta de baterías de manganeso alcalinas primarias, baterías de ion-litio secundarias y otros productos. La compañía se ha comprometido a supervisor las baterías respetuosas con el medioambiente y a la promoción del uso de la energía limpia en todo el mundo. La compañía cuenta con más de 20 líneas de producción automáticas avanzadas para baterías de manganeso alcalinas repartidas en dos bases de fabricación sitas en Mianyang y Jiaxing. Basándose en unos laboratorios competitivos, con calidad estable y un servicio eficiente, sus productos se comercializan en todo el mundo.

