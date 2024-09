CHiQ da la bienvenida a Andreas Wellinger como nuevo embajador de la marca

CHiQ Renews Sponsorship of FIS World Cup Events, Welcomes Skiing Champion Andreas Wellinger as New Brand Ambassador

BERLÍN, 9 de septiembre de 2024/PRNewswire/ -- El 6 de septiembre, coincidiendo con la inauguración de la IFA 2024, CHiQ celebró una ceremonia de firma de contratos en su stand, reafirmando su colaboración con la FIS World Cup Events y la Asociación Alemana de Esquí (DSV). La medida refuerza la presencia de CHiQ en el mundo del esquí y supone una nueva fase en sus iniciativas de marketing deportivo.

Al evento asistieron Liu Jiang, presidente de Changhong Holding Group Co., Ltd., y Helen Zhang, subdirectora general de Changhong Co., Ltd., acompañados por varios otros ejecutivos importantes. El acuerdo fue firmado por James Wu, director general de Changhong International Brand Business Center, Heiko Krause, vicepresidente de la Asociación Alemana de Esquí, y el campeón olímpico de saltos de esquí Andreas Wellinger.

La Copa del Mundo de Esquí de la FIS, un evento anual organizado por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), es una de las principales competiciones de esquí a nivel mundial y despierta una inmensa pasión entre los jóvenes de todo el mundo. En noviembre de 2023, CHiQ anunció su asociación con FIS World Cup Events, lo que fomentará una profunda conexión con los aficionados de todo el mundo y aumentará significativamente el perfil internacional de la marca.

Andreas Wellinger, dos veces medallista olímpico de oro, que también ganó dos medallas de oro en la Copa del Mundo de Salto de Esquí de la FIS y acumuló un total de ocho medallas de plata en las principales pruebas de esquí, elogió las soluciones de productos inteligentes e innovadoras de CHiQ, destacando su sinergia con sus propios valores de excelencia y desafío incesante. Wellinger expresó su entusiasmo por la colaboración, anticipando que fomentaría intercambios creativos y fusionaría los mundos dinámicos de los electrodomésticos inteligentes y el esquí profesional.

Heiko Krause elogió el rápido crecimiento europeo de CHiQ y anticipó colaboraciones fructíferas. James Wu destacó que la renovación es crucial para la expansión global de CHiQ, centrándose en Europa. A través de la asociación, CHiQ pretende aprovechar sinergias, integrar recursos e impulsar su marca junto con el atractivo global del esquí.

Actualmente, CHiQ opera en más de 40 países y regiones, abarcando las principales economías. Su sólida presencia digital en más de 30 plataformas de comercio electrónico principales ofrece una matriz de productos integral que incluye televisores, refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras y monitores.

CHiQ también se ha convertido en un importante patrocinador de eventos deportivos internacionales que abarcan fútbol, carreras, esquí, rugby, tenis y más, expandiendo su influencia en el escenario deportivo global. Al emplear una estrategia integral de marketing deportivo, la marca pretende aumentar su reconocimiento internacional y construir una profunda conexión emocional con los consumidores de todo el mundo.

