- CHiQ patrocina el Abierto Juvenil de Tenis en Silla de Ruedas de Colonia, reforzando su compromiso con el deporte comunitario

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La marca de electrodomésticos inteligentes CHiQ patrocinó el primer Torneo Internacional Juvenil de ITF en Silla de Ruedas de Alemania, celebrado del 19 al 20 de septiembre en el Club Deportivo Marienburger. Tras llevar a cabo su apoyo al Día del Desarrollo de la Juventud Paralímpica en agosto, este patrocinio representa la iniciativa más reciente de CHiQ para expandir su presencia internacional en materia de responsabilidad social corporativa (RSC), desde actividades de base hasta competiciones juveniles de élite.

El torneo sirvió como punto de atracción de cara a jóvenes atletas de toda Europa, incluyendo Alemania, los Países Bajos, Austria, Bélgica y el Reino Unido. Para muchos de los competidores, no solo fue una valiosa oportunidad para poner a prueba sus habilidades y adquirir experiencia internacional, sino también un trampolín hacia competiciones de mayor nivel. El torneo reunió a jugadores experimentados y a recién llegados que hacían su debut internacional, todos luchando por lograr avances con cada saque, devolución y punto, mostrando a un público más amplio lo que el tenis en silla de ruedas puede ser.

"El valor de un torneo reside en las conexiones que crea y el progreso que impulsa", afirmó FelixFeng, director general de CHiQ Europa. "En CHiQ estamos encantados de apoyar este evento, contribuyendo a dar mayor visibilidad al tenis en silla de ruedas y proporcionando a los jóvenes atletas más oportunidades para competir internacionalmente".

NiklasHöfken, director del torneo y entrenador principal del equipo nacional alemán de tenis en silla de ruedas, también elogió el apoyo de CHiQ: "Agradecemos a CHiQ su respaldo a este evento. A través de competiciones como esta, esperamos ayudar a más jóvenes atletas a adquirir experiencia y apoyar el desarrollo de la próxima generación de talentos del tenis en silla de ruedas en Alemania".

La progresión desde la participación en deportes de base hasta el patrocinio de un torneo internacional refleja el compromiso más amplio de CHiQ con los jóvenes atletas con discapacidad en Europa. Su participación en el deporte comunitario está proporcionando a más de estos atletas la oportunidad de experimentar la competición de élite, al tiempo que ayuda a CHiQ a estrechar lazos con las comunidades locales.

La responsabilidad social ha sido durante mucho tiempo un sello distintivo del crecimiento global de CHiQ. En toda Europa, a la vez que busca la innovación de productos y fortalece su presencia en el mercado, CHiQ integra la responsabilidad corporativa en su desarrollo internacional. De cara al futuro, CHiQ continuará apoyando el deporte comunitario en Europa mediante inversiones a largo plazo y acciones concretas, proporcionando a más personas la oportunidad de participar y disfrutar del deporte, al tiempo que transforma los valores de su marca en acciones reales y duraderas.

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