Chloé Mayenobe recibe el premio a la inspiración otorgado por Women in Payments EU & UK

(Información remitida por la empresa firmante)

-Chloé Mayenobe, subdirectora ejecutiva de Thunes, recibe el premio a la inspiración otorgado por Women in Payments EU & UK

LONDRES, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes , la plataforma inteligente para transferir dinero por todo el mundo, se enorgullece en anunciar que Chloé Mayenobe, subdirectora ejecutiva de Thunes, ha sido nombrada ganadora de la categoría Inspiración en los premios Women in Payments EU & UK Awards 2026.

El prestigioso premio se entregó durante la ceremonia de los Women in Payments Awards en Londres el 28 de abril, reconociendo a las mujeres que impulsan el cambio, lideran con visión y dan forma al futuro del ecosistema global de pagos.

El Premio a la Inspiración celebra a las líderes que motivan a otros a través del liderazgo intelectual y el compromiso con la industria. En su discurso de aceptación, Chloé enfatizó que, si bien la infraestructura y la interoperabilidad rara vez se asocian con la inspiración, son el factor clave para la igualdad en el mundo financiero actual.

Chloé Mayenobe, subdirectora ejecutiva de Thunes, comentó: "Me siento honrada de recibir este Premio a la Inspiración, pero la verdadera inspiración es la misión que lidero en Thunes. Estamos desafiando el status quo de los pagos globales, demostrando que ningún mercado está fuera de nuestro alcance. Al conectar ecosistemas fragmentados, vamos más allá de la simple transferencia de dinero; estamos inspirando un mundo donde la ubicación ya no determina el potencial de una empresa ni su acceso a los servicios financieros. Agradezco a cada persona que me ha apoyado en este camino para recibir este premio y, sobre todo, a nuestro equipo de Thunesters, quienes se unen a nuestra misión y son mi inspiración cada día."

Acerca de Thunes:

Thunes es la autopista inteligente para transferir dinero por todo el mundo. La red Direct Global Network, propiedad de Thunes, permite a sus miembros realizar pagos en tiempo real en más de 140 países y con más de 90 divisas. La red de Thunes se conecta directamente a más de 12.000 millones de monederos móviles, monederos de stablecoins y cuentas bancarias en todo el mundo, así como a 15.000 millones de tarjetas a través de más de 220 métodos de pago diferentes, como GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay HK y muchos más. La red Direct Global Network de Thunes se distingue por su alcance mundial, su sistema de tesorería SmartX propio y su plataforma de cumplimiento Fortress Compliance Platform, lo que garantiza a sus miembros una velocidad, control, visibilidad, protección y eficiencia de costes sin precedentes al realizar pagos en tiempo real a nivel global. Entre los miembros de la red Direct Global Network de Thunes se incluyen gigantes de la economía colaborativa como Uber y Deliveroo, superaplicaciones como Grab y WeChat, operadores de transferencia de dinero (MTO), empresas fintech, proveedores de servicios de pago (PSP) y bancos. Thunes, con sede en Singapur, tiene oficinas en 14 ubicaciones, incluyendo Atlanta, Barcelona, Pekín, Dubái, Hong Kong, Johannesburgo, Londres, Manila, Nairobi, París, Riad, San Francisco y Shanghái. Para más información, visite: https://www.thunes.com/

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