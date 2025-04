(Información remitida por la empresa firmante)

-Choice Hotels International presenta la tecnología en la nube Mews como la opción más reciente de sistema de gestión de propiedades para franquiciados internacionales

Choice Hotels continúa liderando el camino con una audaz estrategia de transformación digital diseñada para mejorar las experiencias de los huéspedes, empoderar a los franquiciados y optimizar las operaciones.

AMSTERDAM, 24 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Choice Hotels International presenta Mews como una opción de sistema de gestión de propiedades (PMS) para franquiciados internacionales. La plataforma está diseñada para conectar con las herramientas y sistemas propios de Choice Hotels que utilizan el PMS de Mews para marcas hoteleras de gran tamaño y ofrece integraciones robustas, flujos de trabajo intuitivos y una arquitectura nativa en la nube. Mejorará la conectividad, optimizará las operaciones e impulsará la fidelización de los huéspedes en la creciente cartera de Choice Hotels gracias al PMS de última generación de Mews.

Mews se integrará con choiceEDGE, el sistema de reservas en la nube de Choice Hotels, para ofrecer actualizaciones de tarifas y disponibilidad en tiempo real en todos los canales de reserva, a la vez que facilita la interacción con los huéspedes. Los franquiciados de Choice Hotels podrán disfrutar de:

Visibilidad total de los datos: acceso en tiempo real a los datos de cada propiedad, lo que permite operaciones estratégicas basadas en datos.

acceso en tiempo real a los datos de cada propiedad, lo que permite operaciones estratégicas basadas en datos. Eficiencia operativa: herramientas de automatización inteligente diseñadas para reducir las tareas manuales en recepción, limpieza y pagos, mejorando así la productividad del personal.

herramientas de automatización inteligente diseñadas para reducir las tareas manuales en recepción, limpieza y pagos, mejorando así la productividad del personal. Crecimiento escalable: una infraestructura flexible que se adapta a la diversa cartera de marcas de Choice Hotels, manteniendo la consistencia del servicio.

una infraestructura flexible que se adapta a la diversa cartera de marcas de Choice Hotels, manteniendo la consistencia del servicio. Experiencia mejorada del huésped: estancias personalizadas y sin complicaciones, basadas en información de datos en tiempo real.

Al comentar sobre el acuerdo, Brian Kirkland, director de información de Choice Hotels, afirmó: "A medida que la industria hotelera evoluciona, ampliar nuestra conectividad internacional y las opciones de plataforma es esencial para los franquiciados. Este acuerdo con Mews ofrecerá otra opción de plataforma en la nube para los propietarios de hoteles Choice fuera de EE.UU., con una herramienta que satisfaga las necesidades específicas de su región."

Matt Welle, consejero delegado de Mews, comentó: "Nos entusiasma ayudar a Choice Hotels a establecer un nuevo referente en la hostelería moderna y conectada, y este acuerdo marca otro hito importante para Mews, que continúa expandiendo su presencia en el sector de la hostelería empresarial."

"Mews se creó para empoderar a los grupos hoteleros empresariales con un ecosistema flexible, escalable y abierto. Juntos, estamos redefiniendo el futuro de las franquicias hoteleras con innovación, eficiencia y experiencias excepcionales para los huéspedes."

Choice Hotels ha desarrollado e introducido tecnologías pioneras en la industria orientadas a los propietarios, que incluyen:

En 1995, Choice lanzó el primer sitio web hotelero con información de tarifas y disponibilidad en tiempo real.

En 2003, Choice lanzó choiceADVANTAGE, el primer sistema de gestión de propiedades (PMS) basado en la nube.

En 2009, Choice lanzó la primera aplicación hotelera para iOS.

En 2014, Choice se convirtió en la primera empresa hotelera en ofrecer reservas instantáneas en TripAdvisor. Ese mismo año, Choice fue la única empresa hotelera incluida en la lista de las 100 empresas más innovadoras en crecimiento de Forbes.

En 2016, Choice se convirtió en la primera hotelera en ofrecer descargas inmediatas de tarjetas de regalo desde la aplicación.

En 2018, Choice lanzó choiceEDGE, el primer sistema central de reservas (CRS) basado en la nube del sector.

En 2019, Choice se convirtió en la primera empresa hotelera en comprometerse a estar 100 % en la nube de AWS (Amazon Web Services).

En 2021, Choice lanzó ChoiceMAX, una galardonada solución de gestión de ingresos con IA y priorización móvil.

En 2024, Choice anunció el cierre de su último centro de datos, convirtiéndose en la primera gran empresa hotelera en migrar toda su infraestructura de sistemas a AWS.

Notas a los editores *Las marcas Radisson fuera de América son propiedad de Radisson Hotel Group, una empresa no afiliada con sede en Bélgica, y no pueden participar. Los hoteles WoodSpring Suites no participan en Choice Privileges. En los hoteles de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, los clientes solo pueden canjear (no acumular) puntos Choice Privileges.

Acerca de Choice Hotels Choice Hotels EMEA™ está representada bajo las marcas Ascend Hotel Collection™, Clarion™, Quality™, Comfort™ y Sleep Inn en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Irlanda, los países nórdicos, la República Checa, Eslovaquia, Arabia Saudí y Turquía. Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH) es una de las franquicias hoteleras más grandes del mundo. Con casi 7.500 hoteles, que representan más de 630.000 habitaciones, en 45 países y territorios, la diversa cartera de marcas hoteleras Choice ofrece a los viajeros de negocios y de placer una gama de opciones de alojamiento de alta calidad, desde hoteles de servicio limitado hasta hoteles de servicio completo, en los segmentos de lujo superior, gama media superior, gama media, estancias prolongadas y clase económica. El galardonado programa de recompensas Choice Privileges y las opciones de tarjetas de crédito de marca compartida ofrecen a los miembros una forma rápida y sencilla de obtener noches de regalo y beneficios personalizados. Para más información, visite www.choicehotels.com.

Para más información, contacte: Katie Kershaw en Kershaw and Company: 07539 437 238 / katie@kershawandcompany.com

Acerca de Mews

Mews es la plataforma líder para la nueva era de la hostelería. Con 12.500 clientes en más de 85 países, Mews Hospitality Cloud está diseñada para optimizar las operaciones de los hoteleros modernos, transformar la experiencia del huésped y crear negocios más rentables. Entre sus clientes se incluyen BWH Hotels, Strawberry, The Social Hub y Airelles Collection. Mews fue nombrado Mejor PMS (2024, 2025) y figura entre los Mejores Lugares para Trabajar en Hotel Tech (2021, 2022, 2024, 2025) por Hotel Tech Report. Mews ha recaudado 410 millones de dólares de inversores como Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik y Tiger Global Management para transformar la hostelería.

Declaraciones prospectivas Este comunicado incluye declaraciones prospectivas sobre eventos futuros, incluyendo la previsión de aperturas de hoteles y la renovación de la marca Choice Hotels EMEA. Dichas declaraciones están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, como retrasos en la construcción, disponibilidad y coste de financiación, aceptación de las marcas y otros "Factores de Riesgo" descritos en el Informe Anual (Formulario 10-K) y los Informes Trimestrales (Formulario 10-Q) de Choice Hotels International, Inc., cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales difieran significativamente de nuestras expectativas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2672385/Choice_Mews_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/choice-hotels-international-presenta-la-tecnologia-en-la-nube-mews-302437579.html