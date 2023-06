Cholesgen entra en un acuerdo de colaboración con AstraZeneca

(Información remitida por la empresa firmante)

-Cholesgen entra en un acuerdo de colaboración para el descubrimiento de fármacos y de opción de licencia para la hipercolesterolemia con AstraZeneca

SHANGHAI, 16 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Cholesgen (Shanghai) Co.Ltd. ('Cholesgen') ha anunciado hoy una nueva e interesante colaboración con AstraZeneca para avanzar en la investigación y el desarrollo de la hipercolesterolemia y las enfermedades metabólicas relacionadas. Esta colaboración, de tres años de duración, tiene por objeto validar dianas farmacológicas genéticas y llevar moléculas terapéuticas al desarrollo clínico. El esfuerzo conjunto de investigación aprovechará los puntos fuertes complementarios y se centrará en dianas seleccionadas de las carteras en fase inicial de Cholesgen. Cholesgen tendrá derecho a recibir un pago inicial, así como un paquete de licencia predefinido por cada candidato a fármaco cualificado que AstraZeneca proponga para su desarrollo clínico.

Este programa establece un nuevo modelo de colaboración con una biotecnológica china, partiendo de dianas y mecanismos de primera clase identificados originalmente por investigadores chinos. Bajo la dirección de un Comité Conjunto de Investigación, los científicos de AstraZeneca y Cholesgen trabajarán estrechamente en la validación de dianas y la generación de éxitos para la administración de fármacos candidatos seleccionados, con la opción prioritaria para AstraZeneca de llevarlos al desarrollo clínico.

Los niveles elevados de colesterol son uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD). La ASCVD sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, a pesar de los avances en las intervenciones preventivas.

"Esta es una colaboración importante para AstraZeneca, liderada por una profunda experiencia científica y una ambición compartida para abordar los factores clave que contribuyen a la hipercolesterolemia y las enfermedades metabólicas relacionadas. Esperamos trabajar juntos para acelerar el descubrimiento de dianas y la investigación preclínica en esta área de gran necesidad no cubierta", dijo Mene Pangalos, EVP, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca.

"Como joven biotecnológica con un profundo conocimiento de la biología de las dianas y una cartera de productos en desarrollo, Cholesgen está encantada de iniciar esta colaboración estratégica con AstraZeneca y espera acelerar el suministro de medicamentos innovadores para pacientes con hipercolesterolemia o enfermedades metabólicas relacionadas", dijo el Dr. Bao-Liang Song, Presidente de SAB Cholesgen.

Acerca de "Cholesgen"

Cholesgen (Shanghai) Co. Ltd. es una biotecnológica pionera en la investigación biomédica, la identificación de dianas innovadoras y el descubrimiento de fármacos de primera línea en el campo de las enfermedades relacionadas con el colesterol, como la hiperlipidemia, la obesidad, la aterosclerosis y la esteatohepatitis no alcohólica.

