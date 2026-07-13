Chris Rey Media; un nuevo espacio creativo en Marbella para la comunicación visual de alto nivel - Chris Rey Media

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio de 2026.-

Marbella se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más internacionales del sur de Europa. Empresarios, marcas, profesionales y creadores procedentes de distintos países conviven en una ciudad que combina calidad de vida, emprendimiento y una creciente actividad económica vinculada a sectores como el lujo, el turismo, la tecnología y la comunicación.

En un entorno cada vez más competitivo, la necesidad de generar contenido visual profesional ya no es exclusiva de las grandes empresas. Marcas personales, agencias, compañías internacionales y emprendedores necesitan producir fotografías, vídeos, campañas publicitarias, podcasts y contenidos para redes sociales con una calidad capaz de transmitir confianza y diferenciación.

Es precisamente para responder a esta realidad por lo que nace Chris Rey Media, un espacio inteligente pensado para creativos que reúne en Marbella estudios profesionales, equipamiento audiovisual y servicios de producción bajo un mismo techo.

Las instalaciones cuentan con diferentes espacios preparados para fotografía, vídeo, podcast, entrevistas, castings, formación y producciones comerciales. A ello se suma un servicio de alquiler de cámaras y ópticas profesionales, pensado para facilitar el trabajo tanto a productoras y agencias como a creadores independientes y empresas que buscan producir de forma cómoda y eficiente.

El proyecto ha sido diseñado para responder a las exigencias de una comunidad empresarial cada vez más internacional. Profesionales procedentes de España, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Escandinavia y otros lugares del mundo encuentran en Marbella un punto desde el que desarrollar sus proyectos y necesitan espacios a la altura de los estándares con los que trabajan habitualmente.

Más allá de la infraestructura, Chris Rey Media aporta un elemento diferenciador poco habitual en este tipo de espacios: una visión basada en el lenguaje cinematográfico. Su fundador, Christian Reifenrath, director de fotografía con formación y experiencia en el sector audiovisual, traslada al mundo de la comunicación técnicas, sensibilidad y criterios visuales propios del cine profesional.

Esta conexión con el cine no busca alejarse de las necesidades comerciales de las empresas, sino enriquecerlas. La iluminación, la narrativa visual y la construcción de imágenes pensadas para generar emoción aportan un valor añadido a cualquier producción, independientemente de su tamaño.

Con esta filosofía, Chris Rey Media aspira a convertirse en un centro referente de la producción audiovisual de la Costa del Sol: un lugar donde empresas, marcas y creadores encuentran las herramientas para comunicar mejor, producir con comodidad y desarrollar proyectos con un nivel visual inspirado en los estándares de la industria cinematográfica.

Porque hoy comunicar ya no consiste únicamente en estar presente. También consiste en elegir cómo crear, dónde hacerlo y qué experiencia vivir durante el proceso.

Contacto

Emisor: Chris Rey Media

Contacto: Chris Rey Media

Número de contacto: +34602432012