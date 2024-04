(Información remitida por la empresa firmante)

-Transformando el panorama de la ropa deportiva con la alta costura, la directora de alta costura de Chanel, Christelle Kocher, se une a Jelenew para lanzar la primera colección seleccionada

Explora el mundo en las alas de la velocidad y el coraje

WILMINGTON, Del., 1 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Con un gen común de la alta costura y una búsqueda y comprensión compartidas del deporte, la marca deportiva femenina Jelenew ha fichado a Christelle Kocher para presentar una nueva temporada de productos. Además de propietaria de su marca homónima, Christelle Kocher es también la actual directora artística del taller de CHANEL, MAISON LEMARIÉ.

El equipo de diseño de Jelenew, con amplia experiencia en técnicas de alta costura, ha desarrollado soluciones para problemas de ajuste de prendas utilizando la tecnología CurveTec™ patentada de Jelenew. Esta técnica no sólo reduce la fricción durante el movimiento sino que también proporciona suficiente protección muscular y generación de energía. Además, Jelenew utiliza técnicas de zonificación curvilínea para combinar los tejidos técnicos adecuados para diferentes áreas funcionales, creando un sistema de aire acondicionado inteligente que aborda los problemas de temperatura y humedad. Jelenew previene la fricción y la incomodidad en áreas sensibles mediante el uso de procesos de ajuste sin costuras de primer nivel, costuras planas sin fricción y colocación científica de las costuras. La contribución de Kocher trae a Jelenew los últimos conceptos de diseño y conocimientos del campo de la alta costura, integrando su talento en el campo de la moda y el deporte.

Kocher une fuerzas con Jelenew y aporta los últimos conceptos de diseño y la última tecnología en el campo de la alta costura. También integra su pasión e interpretación de la ropa deportiva en Jelenew. Esta colección se inspira en la autobiografía de la aviadora Beryl Markham, West with the Night. Al igual que andar en bicicleta, volar es una experiencia que combina la grandeza de la naturaleza con la emoción de la velocidad. La bicicleta inspiró a los hermanos Wright a inventar el avión y ahora, andar en bicicleta nos da el coraje de experimentar el mundo a través de la velocidad y la soledad. Jelenew cree que este coraje para explorar es el punto de apoyo para que las personas encuentren el equilibrio con su entorno externo y sus relaciones.

Siguiendo la narración de la autora Beryl Markham, experimentamos la velocidad que desafía la gravedad, pasando por el tiempo y el espacio. Su viaje en solitario a través de la naturaleza africana trascendió las expectativas de la época sobre lo que debería hacer y ser una mujer. A través de su experiencia, conversamos con todas las mujeres lo suficientemente valientes como para explorarse a sí mismas y el potencial de la vida.

La colección colaborativa de Kocher con Jelenew explora productos inspirados en elementos de la aviación y la ropa deportiva, extrayendo marrones profundos, verdes y naranjas del paisaje africano e incorporando contrastes clásicos de negro, blanco y gris para crear una colisión de materiales y siluetas. No solo integra la narrativa del libro, sino que también crea una perspectiva completamente nueva para Jelenew, llevando la tecnología estructural y la artesanía exigente al campo de la indumentaria deportiva.

Jelenew invita a talentosos directores creativos de las principales marcas de lujo a colaborar en un esfuerzo por llamar la atención sobre el deporte del ciclismo con ideas de diseño únicas. El dominio de Kocher en diseño de alta costura combina armoniosamente diversas técnicas y elementos de diseño. Los elegantes cascos de plumas blancas que construyó para Kanye West dejaron una huella en la cultura pop, sus camisetas del AC Milan estilo Klimt aportan un toque único a las marcas de lujo femeninas... Jelenew cree que su talento y sus conocimientos son cruciales para una colección innovadora inspirada en carreras de bicicletas. Como Thelma y Louise en la película Thelma & Louise, esta asociación anuncia el inicio de un viaje y un nuevo capítulo para la alta costura ciclista y de ropa deportiva.

Acerca de Jelenew

Jelenew es una marca de ropa deportiva femenina que redefine la funcionalidad y la estética. Cofundada por Marion Clignet, ex campeona mundial con 30 años de experiencia en carreras competitivas, e impulsada por la profunda experiencia en alta costura de la diseñadora de marcas de lujo Christelle Kocher. Jelenew ofrece ropa deportiva que combina comodidad con protección, junto con una colección de estilo de vida ampliada inspirada en los deportes de velocidad, adaptada a las diversas demandas de las mujeres activas. Aprovechando la tecnología CurveTec™ patentada de Jelenew, Marion Clignet fundó el "Sprinters Jersey Lab", impulsando la innovación de la industria a través de un compromiso con los deportes y la experiencia práctica.

Para abordar el problema predominante de que la ropa de ciclismo se diseñe fundamentalmente teniendo en cuenta la anatomía masculina, que no se adapta a los contornos únicos de la forma femenina, Jelenew aprovecha la esencia de la alta costura francesa. Las sofisticadas técnicas de drapeado tridimensional garantizan un ajuste perfecto y un soporte adecuado para los grupos musculares esenciales, especialmente durante la acción dinámica del pedaleo. Este enfoque meticuloso no sólo mejora la experiencia de ciclismo al mejorar el soporte para el núcleo, la espalda, los hombros, las caderas y los muslos, sino que también maximiza la movilidad y elimina las molestias, adaptándose perfectamente a una variedad de actividades deportivas. Jelenew va más allá de la mera funcionalidad y presta especial atención a las preferencias estéticas y detalladas de las mujeres. Al adaptar los productos a las curvas matizadas y a las necesidades fisiológicas y de estilo de vida específicas de las mujeres, Jelenew ofrece una colección que no sólo es cómoda y protectora sino también elegantemente diversa, que satisface el deseo de la mujer contemporánea de tener ropa deportiva que realmente se ajuste y favorezca.

Jelenew también colabora con organizaciones sin ánimo de lucro, como Amfar, la World Women's Organization in Salt Lake City, Dream Big! en Boston, y la marcha benéfica en bicicleta "La Marion Clignet" en Francia. Jelenew se dedica a inspirar a mujeres de todo el mundo, independientemente de su nacionalidad, color de piel o edad, para aprovechar los beneficios físicos y mentales de los deportes y un estilo de vida activo. Jelenew apoya el viaje personal de cada mujer y al mismo tiempo aboga por una igualdad social más amplia.

Acerca de CHRISTELLE KOCHER Y SU PUESTO EN CHANEL

El ascenso de Christelle Kocher en el ámbito de la moda de alta gama está marcado por su excepcional talento artístico y un profundo conocimiento de la dinámica de la industria del lujo. Perfeccionó sus habilidades en algunas de las casas de moda más prestigiosas, incluidas Bottega Veneta y Dries Van Noten, donde se sumergió en la innovación del diseño y la artesanía. En 2010, se unió a Chanel como directora artística de Maison Lemarie, una de las marcas de lujo más emblemáticas del mundo, mejorando aún más su experiencia e influencia en la industria de la moda.

En Chanel, Christelle Kocher teje una narrativa innovadora a través de su puesto, esculpiendo el futuro de la alta costura con una mezcla de reverencia por la tradición y un pulso por la cultura contemporánea.

Su influencia se extiende más allá del atractivo estético hasta llegar a operaciones estratégicas que fortalecen la estimada posición de Chanel en el ámbito de la alta costura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2354803/image_5023419_28753960.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/christelle-kocher-se-une-a-jelenew-para-lanzar-la-primera-coleccion-seleccionada-302104279.html