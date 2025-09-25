Chubb y Endeavor forjan una alianza global para empoderar a los emprendedores y apoyar el crecimiento económico de los m

(Información remitida por la empresa firmante)

Chubb es el primer socio global de seguros de Endeavor

ZURICH, 25 de septiembre, 2025 /PRNewswire/ -- Chubb Limited (NYSE: CB) y Endeavor han anunciado hoy una alianza global única que apoya y hace avanzar a emprendedores de alto impacto. Esta alianza subraya el compromiso común de Chubb y Endeavor de fomentar la innovación, cultivar la cultura de las startups y contribuir al crecimiento económico en los mercados emergentes a nivel mundial.

La amplia red global de Endeavor, formada por líderes empresariales innovadores, que ahora incluye a Chubb, líder mundial en seguros, proporciona a los fundadores de empresas los conocimientos estratégicos, los recursos y el asesoramiento que necesitan para hacer crecer sus negocios, alcanzar sus objetivos y generar un impacto económico notable. Juntos, Endeavor y Chubb empoderarán a algunos de los emprendedores más ambiciosos, acelerando su crecimiento al darles acceso a la inestimable experiencia y conocimientos de destacados líderes mundiales.

"Estamos muy contentos de unirnos a la amplia red de mentores de Endeavor y contribuir a su conjunto de herramientas y recursos tecnológicos que ayudan a los fundadores de empresas a prosperar", afirmó Sean Ringsted, Chief Digital Business Officer y Chief Analytics Officer en Chubb. "En Chubb, creemos que apoyar a los emprendedores es esencial para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico, y nuestra nueva alianza con Endeavor ayudará a amplificar esos esfuerzos. Estamos deseando trabajar con sus fundadores, personas increíblemente motivadas y con un gran potencial de crecimiento."

Chubb es el primer socio global de seguros de Endeavor. La aseguradora ha creado una red de más de 200 alianzas de distribución de seguros digitales en distintos sectores y geografías. Estas alianzas han ayudado a las marcas nativas digitales a ampliar sus productos y servicios, mejorar la fidelidad y la confianza de los clientes y crear fuentes de ingresos complementarias, al tiempo que han aumentado el acceso a la protección de los seguros y mejorado la resiliencia financiera en muchos mercados desatendidos.

"Estamos encantados de asociarnos con Chubb, afirmó Linda Rottenberg, cofundadora y CEO de Endeavor, la red global de confianza de, por y para emprendedores. "Empresas como Chubb aportan un gran conocimiento de su sector y un largo recorrido ayudando a los emprendedores a hacer crecer sus negocios, al tiempo que inspiran a la próxima generación de innovadores. Endeavor tiene presencia en más de 45 países y su red incluye a más de 2.900 emprendedores que, hasta 2024, han generado 88.500 millones de dólares en ingresos y creado más de cuatro millones de puestos de trabajo en todo el mundo.

Chubb y Endeavor están comprometidos con la creación de ecosistemas emprendedores, impulsando el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo, y garantizando que la próxima generación de fundadores cuente con las herramientas y el apoyo necesarios para triunfar en un panorama global en constante evolución.

Sobre Chubb

Chubb es líder mundial en seguros. Con operaciones en 54 países y territorios, Chubb ofrece seguros comerciales y personales de propiedad y accidentes, seguros personales de accidentes y complementarios de salud, reaseguros y seguros de vida a un grupo diverso de clientes. La compañía también se define por su amplia oferta de productos y servicios, su gran capacidad de distribución, su excepcional solidez financiera y sus operaciones locales en todo el mundo. La sociedad matriz, Chubb Limited, cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CB) y forma parte del índice S&P 500. Chubb emplea a unas 43.000 personas en todo el mundo. Más información en: www.chubb.com.

Sobre Endeavor Endeavor es la Comunidad global de Confianza de, por y para emprendedores. La organización selecciona, apoya e invierte en los fundadores con mayor potencial, proporcionándoles una plataforma para formar, asesorar e invertir en la próxima generación a través de la Endeavor Multiplier Effect™. Hoy la comunidad de Endeavor incluye a más de 2.900 emprendedores que están creando empresas transformadoras en más de 45 mercados. Hasta 2024, estos emprendedores generaron 88.500 millones de dólares en ingresos y crearon más de 4 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Más información en: https://endeavor.org/ .

