Chubb Lanza Travel Pro, Nueva Protección Digital para Disrupciones en Viajes

Travel Pro, un seguro paramétrico, se integra en el proceso de reserva de viajes, ofreciendo pagos rápidos, garantías climáticas y asistencia en emergencias médicas sin llamadas, formularios ni complicaciones.

LISBOA, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Chubb anunció hoy, en el World Aviation Festival en Lisboa, el lanzamiento de Travel Pro, una nueva gama de productos de seguro de viaje diseñados para abordar los desafíos más comunes que enfrentan los viajeros internacionales. Travel Pro simplifica el seguro de viaje y brinda tranquilidad al mitigar interrupciones como retrasos de vuelos, problemas con el equipaje, condiciones climáticas impredecibles y emergencias médicas.

Travel Pro es una solución de seguro paramétrico, digital y de última generación que puede integrarse directamente en el proceso de reserva de viajes a través de integraciones con aerolíneas, agencias de viajes en línea, instituciones financieras y otros canales de venta digitales. Además, optimiza el proceso de reclamaciones, ofreciendo características como reclamaciones automáticas con pagos rápidos y reembolsos de gastos. Esta integración está impulsada por Chubb Studio, la plataforma tecnológica líder de la compañía para asociaciones de seguros integrados.

"Los viajeros de hoy enfrentan una variedad de desafíos, desde retrasos y cancelaciones de vuelos hasta equipaje perdido y emergencias médicas en todo el mundo," dijo Alex Blake, Director Global de Seguros de Viaje de Chubb. "Con Travel Pro, estamos aprovechando los datos y la tecnología para que los viajeros puedan afrontar sus trayectos con mayor confianza frente a interrupciones inesperadas."

Características clave de Travel Pro incluyen:

Opciones de Cobertura: Umbrales de retraso flexibles, personalizables desde minutos hasta horas.

Umbrales de retraso flexibles, personalizables desde minutos hasta horas. Pagos Rápidos: Elija entre millas aéreas, acceso a salas VIP, débito directo, tarjetas virtuales o vales electrónicos.

Elija entre millas aéreas, acceso a salas VIP, débito directo, tarjetas virtuales o vales electrónicos. Retraso de Equipaje: Seguimiento en tiempo real del equipaje, pagos rápidos de reclamaciones y asistencia para recuperar equipaje perdido.

Seguimiento en tiempo real del equipaje, pagos rápidos de reclamaciones y asistencia para recuperar equipaje perdido. Garantía por Eventos Climáticos: Pagos automáticos por interrupciones de viaje causadas por condiciones climáticas adversas.

Pagos automáticos por interrupciones de viaje causadas por condiciones climáticas adversas. Emergencias Médicas: Alivio financiero inmediato para reclamaciones de reembolso médico, con pagos rápidos.

Para obtener más información sobre las soluciones digitales de seguros de viaje de Chubb, visite el sitio web de Chubb Studio.

