Chubb presenta "La trampa de la confianza en las remesas" (1)

Un estudio global revela las vulnerabilidades ocultas entre los remitentes, especialmente los trabajadores ocasionales

El primer Índice de Vulnerabilidad del Mercado de Remitentes pone de relieve la fragilidad financiera de los trabajadores extranjeros y la desconexión entre la confianza de los remitentes en los servicios de remesas y el riesgo real que estos entrañan

NEW YORK, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chubb, un líder mundial en seguros, ha anunciado hoy los resultados de su estudio global completo de 3.500 remitentes internacionales de remesas en su informe pionero, "La trampa de la confianza en las remesas: revelando vulnerabilidades ocultas," que revela los riesgos críticos y a menudo ignorados a los que se enfrentan los remitentes de remesas internacionales, en particular los que operan en la floreciente economía de trabajos ocasionales.

Las remesas constituyen la principal, y en ocasiones la única, vía financiera para muchas personas y familias a nivel doméstico. Estas remesas no son simples transacciones financieras, sino salvavidas vitales que contribuyen a la nutrición, la atención sanitaria, la educación y las redes de seguridad financiera de las familias receptoras. Sin estos fondos, los beneficiarios podrían tener dificultades para poder permitirse productos básicos como alimentos, alojamiento y ropa. Más allá de los hogares individuales, las remesas pueden contribuir a las economías locales al aumentar el poder adquisitivo y fomentar el desarrollo de la comunidad.

El informe destaca una importante desconexión entre la confianza que los remitentes perciben en los servicios de envío de remesas y los riesgos reales a los que se enfrentan, según se mide en el primer Índice de Vulnerabilidad del Mercado Remitente (SMVI) publicado por la investigación. Esta herramienta innovadora y sin precedentes evalúa las dimensiones económicas, sociales y tecnológicas de la vulnerabilidad de los remitentes de remesas en los principales corredores transfronterizos (Estados Unidos, Reino Unido, España, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Australia). Se realizaron encuestas a más de 3.500 remitentes de remesas internacionales con ingresos familiares por debajo de la mediana, muchos de los cuales eran trabajadores extranjeros, en trabajos ocasionales.

Hallazgos principales de "La trampa de la confianza en las remesas" y la encuesta de 3.500 remitentes de remesas:

La desconexión entre confianza y vulnerabilidad: El SMVI revela una tendencia paradójica: los remitentes que expresan una gran confianza en que los servicios de envío de remesas lleguen de forma segura a sus destinatarios suelen ser los más vulnerables en la realidad. Por ejemplo, los remitentes de los Emiratos Árabes Unidos muestran una gran confianza a pesar de enfrentarse a riesgos subyacentes importantes (33% en los Emiratos Árabes Unidos frente al 27% a nivel mundial). Esta desconexión pone de relieve la necesidad crítica de mejorar la protección.

Mayor vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y ocasionales: Los trabajadores extranjeros y los ocasionales, que representan una parte importante de los remitentes de remesas, se enfrentan constantemente a una mayor inestabilidad económica, redes de apoyo social limitadas y una mayor susceptibilidad a los riesgos tecnológicos. Por ejemplo, solo el 3% de los trabajadores migrantes y temporales de EE. UU. afirman que podrían mantener sus gastos de manutención durante más de tres meses sin ingresos.

Las preocupaciones sobre la ciberseguridad contrarrestan la comodidad digital: Aunque los canales de envío de remesas digitales ofrecen una comodidad sin igual, más de un tercio (34%) de los remitentes globales afirmaron haber sido víctimas de fraude online o ciberdelitos. Esta cifra asciende al 39% en el caso de los trabajadores extranjeros y autónomos en EE. UU., lo que lleva a muchos a reducir su uso de las plataformas digitales y puede comprometer los esfuerzos de inclusión financiera.

Alta demanda, baja adopción de seguros: La encuesta reveló un gran interés en productos de seguros personalizados entre los remitentes de remesas, ya que casi nueve de cada diez encuestados expresaron un interés importante en la protección de ingresos, el efectivo para gastos hospitalarios, la cobertura de accidentes y el seguro de protección de pagos. A pesar de esta demanda, las tasas de adopción reales siguen siendo bajas, lo que pone de relieve una importante brecha de protección.

Sorprendentes vulnerabilidades específicas al mercado: El estudio reveló vulnerabilidades inesperadas en mercados aparentemente estables, ya que el 55 % de los encuestados australianos —reiterando que el estudio se centró en los ingresos familiares por debajo de la mediana— describieron su situación financiera como difícil. Los remitentes de Singapur expresaron una ansiedad inusualmente alta sobre la seguridad laboral (65 % frente al 45 % de la media mundial).

"El sistema global de remesas es un salvavidas para millones de personas, pero nuestra investigación revela importantes vulnerabilidades ocultas que requieren atención urgente", afirma Sean Ringsted, Chief Digital Business Officer en Chubb. "La trampa de confianza en las remesas" pone de manifiesto que la seguridad percibida no siempre equivale a una protección real, especialmente para los trabajadores que impulsan la economía de los trabajos ocasiónales. Es un llamamiento a la acción para todo el ecosistema —aseguradoras, proveedores de servicios de remesas y responsables políticos— para que colaboren en la construcción de un futuro financiero más seguro y resistente para estos ciudadanos globales esenciales."

El informe presenta recomendaciones claras para las partes interesadas:

Empresas de remesas y aseguradoras: Desarrollar soluciones de seguros a medida (por ejemplo, robo/pérdida de remesas, protección de ingresos o accidentes personales, ciberseguros); acelerar la respuesta a los siniestros; fortalecer la detección del fraude y la privacidad de los datos; crear mayor concienciación; comunicarse con claridad y empatía; priorizar la resiliencia financiera de los usuarios; y navegar por la normativa mediante colaboraciones con expertos.

Responsables políticos: Promover la inclusión financiera y el acceso a seguros asequibles; invertir en iniciativas educativas centradas en la educación financiera y la seguridad digital.

Remitentes individuales: Mantenerse informado sobre las amenazas cibernéticas; utilizar plataformas seguras; buscar una mayor concienciación y conocimiento; y actuar con precaución.

"Abordar estas vulnerabilidades no es solo una necesidad económica, sino también una tarea privada y pública," dijo Ringsted. "Al innovar con medidas de protección accesibles, invertir en seguridad y transparencia, y empoderar a los remitentes mediante la educación y normativas razonables, podemos fortalecer colectivamente todo el sistema y garantizar que la movilidad global genere oportunidades duraderas para todos."

Methodology

"Se basa en una encuesta realizada entre el 28 de marzo y el 10 de abril de 2025 a más de 3500 remitentes de remesas internacionales con ingresos familiares por debajo de la mediana en Estados Unidos, Reino Unido, España, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Australia, que habían enviado remesas internacionales en los últimos 12 meses. El informe completo está disponible en https://about.chubb.com/stories/remittance-trust-trap-revealing-hidden-vulnerabilities.html

Sobre Chubb

Chubb es líder mundial en seguros. Con operaciones en 54 países y territorios, Chubb ofrece seguros comerciales y personales de propiedad y accidentes, seguros personales de accidentes y complementarios de salud, reaseguros y seguros de vida a un grupo diverso de clientes.

La compañía también se define por su amplia oferta de productos y servicios, su gran capacidad de distribución, su excepcional solidez financiera y sus operaciones locales en todo el mundo.

La sociedad matriz, Chubb Limited, cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CB) y forma parte del índice S&P 500. Chubb emplea a unas 43.000 personas en todo el mundo. Más información en: www.chubb.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636241/5521177/CHUBB_Black_RBG_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/chubb-presenta-la-trampa-de-la-confianza-en-las-remesas-302565137.html