COMUNICADO: Chugai renueva licencia para ISPRI, el Kit de Herramientas In Silico de EpiVax para Evaluación de Inmunogenicidad

Publicado 24/10/2019 8:03:21 CET

PROVIDENCE, Rhode Island, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. ("Chugai"), miembro del Grupo Roche, ha anunciado hoy que ampliará su licencia para acceso a la Interfaz de Detección de Inmunogenicidad y Reingeniería de Proteínas (ISPRI) desarrollada por EpiVax, Inc. ("EpiVax").

https://mma.prnewswire.com/media/542055/EpiVax_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/542055/EpiVax_Logo.jpg]

Chugai, una de las compañías farmacéuticas líderes en investigación de Japón con puntos fuertes en productos biotecnólogicos, integró ISPRI, un kit avanzado de herramientas inmunoinformáticas, en su cartera de evaluación preclínica después de una comparación mano a mano con otras herramientas in silico en septiembre de 2013. Esta extensión de 3 años continuará la relación comercial de las compañías hasta 2022, marcando 9 años de uso de ISPRI, un fuerte testimonio de la precisión y utilidad de las herramientas inmunoinformáticas de EpiVax.

ISPRI contiene varios algoritmos especializados que ayudan a evaluar el potencial inmunogénico y reducir la probabilidad de efectos adversos de los candidatos a fármacos, mejorando la posibilidad de un desarrollo exitoso. ISPRI permite comparaciones entre productos biológicos nuevos y una gama de proteínas humanas naturales, y toma en consideración el impacto de los Tregitopes (epítopos T reguladores) en el potencial inmunogénico. Los Tregitopes, descubiertos por EpiVax, son 'interruptores' naturales para 'apagar' el sistema inmune y su función es reducir la respuesta inmune. Chugai es una de las 12 compañías farmacéuticas grandes que actualmente licencian las herramientas para la detección de inmunogenicidad en productos biológicos antes del desarrollo clínico.

Los investigadores de Chugai han examinado miles de secuencias biológicas con el kit de herramientas ISPRI, lo que lleva a varias terapias innovadoras como SKY59, un nuevo anticuerpo anti-C5, Hemlibra, un innovador anticuerpo biespecífico para Hemofilia A y muchos otros. El Dr. Tomoyuki Igawa, Director Ejecutivo de Chugai Pharmabody Research Pte., Ltd. (subsidiaria de investigación de propiedad absoluta de Chugai) declaró: "Esperamos continuar el uso productivo de las herramientas EpiVax en nuestro descubrimiento de anticuerpos y proteínas farmacéuticas". La Dra. Annie De Groot, Directora General y fundadora de EpiVax, coincidió: "Estamos agradecidos por la relación comercial actual con Chugai. Esperamos con interés los próximos productos biológicos innovadores que la compañía traerá al mercado en los próximos años".

Acerca de EpiVax:

EpiVax, una compañía biotecnólogica con sede en Rhode Island, ha desarrollado un entorno web seguro e interactivo para la detección de inmunogenicidad, ISPRI. ISPRI puede ser utilizado para análisis de alto rendimiento de secuencias parciales y completas de proteínas terapéuticas candidatas, para identificar regiones potencialmente inmunogénicas (conocidas como 'clusters' de epítopos) y para mapear con precisión aquellos aminoácidos específicos que contribuyen más a la inmunogenicidad del cluster. ISPRI es la única herramienta de detección de inmunogenicidad que considera Tregitopes, un descubrimiento único de EpiVax que está asociado con la inducción de células T reguladoras. Con la licencia del kit de herramientas ISPRI y la realización de análisis personalizados, EpiVax presta servicios a muchas compañías farmacéuticas grandes y compañías biotecnológicas pequeñas en todo el mundo. Para obtener más información sobre EpiVax, visite: http://www.epivax.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618977-1&h=1500526639&u...].

Acerca de Chugai: Chugai es una de las compañías farmacéuticas líderes en investigación de Japón con puntos fuertes en productos biotecnológicos. Chugai, con sede en Tokio, se especializa en productos farmacéuticos recetados y figura en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio. Como miembro importante del Grupo Roche, Chugai participa activamente en actividades de I+D en Japón y en el extranjero. Específicamente, Chugai está trabajando en desarrollar productos innovadores que puedan satisfacer las necesidades médicas no satisfechas. Existe información adicional disponible en https://www.chugai-pharm.co.jp/english [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618977-1&h=2154625917&u...].

Contacto: Dra. Anne De Groot, M.D. annied@epivax.com[mailto:annied@epivax.com] T: (401) 272-2123 M: (401) 952-4227

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/542055/EpiVax_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618977-1&h=198443972&u=...]

Sitio Web: http://www.epivax.com/