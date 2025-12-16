C&I GFM ESS de Huawei Digital Power supera la prueba de ignición extrema

Huawei Digital Power's C&I GFM ESS Passes Extreme Ignition Test - HUAWEI/PR NEWSWIRE

SHENZHEN, China, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El sistema de almacenamiento de energía híbrido comercial e industrial (C&I GFM ESS) de Huawei Digital Power ha superado con éxito una rigurosa prueba de ignición extrema, supervisada por TÜV Rheinland. Realizada en un importante laboratorio nacional de seguridad contra incendios, esta prueba es la primera evaluación de incendios de un ESS en la industria, conforme a la norma UL 9540A:2025.

Desafío extremo: entorno de prueba riguroso

La prueba se diseñó para crear el entorno de verificación más exigente de la industria, evaluando el rendimiento de seguridad de los ESS en escenarios extremos de ignición. Se utilizó un método de sobrecarga a nivel de paquete para provocar una fuga térmica simultánea en 60 celdas de batería. En comparación con las pruebas que involucran solo una o pocas celdas, la severidad de esta evaluación aumenta exponencialmente.

Se garantizó un mayor rigor mediante las siguientes condiciones:

Resistencia comprobada: Sistema de protección de cinco niveles

En estas condiciones extremas, C&I GFM ESS de Huawei demostró un rendimiento de seguridad excepcional, respaldado por su innovador diseño de protección de cinco niveles.

Evidencia de datos: Indicadores clave que demuestran un excelente rendimiento

Los datos de las pruebas validan sólidamente la seguridad y la fiabilidad de C&I GFM ESS de Huawei. Cuando la temperatura del fuego alcanzó los 961 °C, la temperatura máxima de celda de un ESS adyacente fue de tan solo 45,3 °C, muy por debajo del umbral para la apertura de la válvula antideflagrante de la celda. El sistema cumplió plenamente con los requisitos de la norma UL 9540A:2025, sin propagación del fuego entre unidades.

La tasa máxima de liberación de calor (HRR) registrada fue de 3 MW. La combustión total duró menos de tres horas antes de autoextinguirse. En condiciones de combustión a puerta abierta, el sistema gestionó rápidamente la liberación de calor, demostrando una capacidad superior de gestión térmica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846494/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ci-gfm-ess-de-huawei-digital-power-supera-la-prueba-de-ignicion-extrema-302643567.html