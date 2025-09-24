Ciarra lanza BloomBox, una máquina portátil para café expreso con calidad barista en cualquier lugar

(Información remitida por la empresa firmante)

HAMBURGO, Alemania, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ciarra, una marca con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de electrodomésticos de cocina, anuncia con orgullo el lanzamiento de BloomBox, una máquina de café expreso portátil diseñada para entusiastas del café que quieren la calidad del café barista en todas partes y en cualquier momento.

A medida que el café continúa evolucionando desde un ritual cultural a un elemento esencial de la vida diaria, especialmente para los habitantes de las ciudades que equilibran rutinas de ritmo rápido, BloomBox cierra la brecha entre la preparación de calidad especial y la comodidad incomparable, ofreciendo una solución compacta, elegante y de alto rendimiento para los amantes del café que están constantemente en movimiento.

BloomBox cuenta con un avanzado sistema de doble alimentación para máxima versatilidad. Funciona con corriente alterna (CA) con tres ajustes precisos de temperatura de preparación: 95 °C (203 °F), 92 °C (198 °F) y 85 °C (185 °F) para extracciones personalizadas. Además, se conecta fácilmente a una batería de alta capacidad para una portabilidad inalámbrica, ofreciendo hasta 60 espressos por carga con agua precalentada. También admite la extracción con agua fría sin enchufar, ideal para un refrescante café helado. BloomBox es un elemento esencial para la encimera y un compañero de viaje, garantizando que un expreso excepcional esté siempre a mano: solo hay que conectarla y disfrutar.

BloomBox cuenta con un sistema de presión de 15 bares que extrae una crema rica y un sabor con cuerpo, comparable al de las máquinas de café profesionales. Diseñado para facilitar su uso, el cabezal de preparación extraíble y el depósito de polvo son totalmente lavables, y el panel lateral magnético sirve como una cubierta antipolvo higiénica, garantizando que su máquina se mantenga fresca y lista para funcionar.

Reflejando la filosofía de diseño de Ciarra, BloomBox presenta el característico acabado rosa anaranjado de la marca, combinando funcionalidad y atractivo estético para cocinas, espacios de trabajo y viajes. El nombre BloomBox captura la esencia de la forma y la función. "Bloom" proviene de la cultura del café, haciendo referencia al proceso de preinfusión que realza el aroma y garantiza una crema más rica, a la vez que evoca sutilmente las notas florales que suelen encontrarse en el café de especialidad. "Box" denota su diseño compacto y cúbico, evocando la idea de una maceta de flores cuidadosamente seleccionada: pequeña pero llena de potencial vibrante. BloomBox encarna la misión de Ciarra de crear electrodomésticos que enriquecen la rutina diaria con innovación y cuidado.

"Diseñamos Bloombox para exploradores urbanos que buscan un café delicioso y confiable que se adapte fácilmente a sus rutinas dinámicas, ya sea que trabajen desde casa o exploren la naturaleza", afirmó un portavoz de Ciarra. "Hace que preparar café sea intuitivo y agradable: solo hay que colocarla y disfrutar".

BloomBox estará disponible a partir del 23 de septiembre de 2025, exclusivamente en la tienda en línea oficial de Ciarra. Para más información, visite:EU: https://www.ciarraappliances.com/products/ciarra-bloombox-portable-expresso-machine-cbpcm551-p US: https://us.ciarraappliances.com/products/ciarra-bloombox-portable-expresso-machine-cbpcm551-p

Siga a Ciarra en redes sociales: https://www.instagram.com/ciarraappliances

Contacto de prensa:Ciarra cs-us@ciarraappliances.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778403/Ciarra_BloomBox_Portable_Espresso_Machine.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ciarra-lanza-bloombox-una-maquina-portatil-para-cafe-expreso-con-calidad-barista-en-cualquier-lugar-302565768.html