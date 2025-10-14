CICAMA presenta en SEMERGEN un innovador tratamiento de las adicciones sin medicación

(Información remitida por la empresa firmante)

Granada, 14 de octubre de 2025.- Del 8 al 11 de octubre se ha celebrado en Granada el 47º Congreso Nacional de SEMERGEN, una cita de referencia en la medicina de familia que reúne cada año a miles de profesionales sanitarios de toda España. Entre las aportaciones más destacadas de esta edición se encuentra la participación de CICAMA, centro médico especializado en adicciones con sede en Valencia, que presentó varios casos clínicos basados en el Método Acquistapace, técnica creada por Marcelo Acquistapace, experto en adicciones (Montevideo/Uruguay).

Un abordaje sin medicación y sin ingreso

El Método Acquistapace propone un enfoque clínico pionero en el tratamiento de las adicciones: prescinde del uso de fármacos y logra resultados visibles desde la primera sesión. Según explicó la Dra. Laura Barragán, directora médica de CICAMA en Valencia la metodología permite reducir la ansiedad y evitar el síndrome de abstinencia, factores clave para favorecer la recuperación del paciente.

Los trabajos presentados en el congreso mostraron resultados de casos obtenidos en pacientes con adicciones a sustancias como alcohol, tabaco, marihuana o cocaína, evidenciando la eficacia y aplicabilidad del modelo en la práctica clínica.

Interés en la comunidad médica

Las comunicaciones de CICAMA generaron un amplio interés entre los asistentes, que valoraron especialmente la posibilidad de contar con un tratamiento médico estructurado, eficaz y libre de medicación. El enfoque fue recibido como una alternativa innovadora frente a las estrategias convencionales en el abordaje de las adicciones.

Un centro pionero en Valencia

Con sede en Carrer d’Atenes 04, 10B, 5B (Valencia) y autorizado por la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, CICAMA se ha consolidado como un centro de referencia en España en la aplicación del Método Acquistapace. Su equipo combina la atención clínica con la investigación y la formación, con el objetivo de ofrecer soluciones eficaces y humanas a pacientes y familiares.

Compromiso con la investigación

La presencia en SEMERGEN refuerza el compromiso de CICAMA con la difusión científica y la colaboración con la comunidad médica. Tal y como subrayó la Dra. Barragán, “Las adicciones son uno de los grandes desafíos de salud de nuestro tiempo, y es esencial aportar soluciones basadas en evidencia que permitan devolver a las personas la posibilidad de vivir libres y con calidad de vida”.

