Cicatrices de acné; RegenElit Clinic trae a Barcelona un protocolo de medicina regenerativa - RegenElit Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de mayo de 2026.- Subcisión quirúrgica, bioestimulación con polinucleótidos y exosomas, y láser CO₂ fraccionado: el Método New Skin™ de RegenElit Clinic logra hasta un 80% mejoría donde los tratamientos aislados no superan el 40%.

Según la Academia Española de Dermatología , el acné afecta hasta al 80% de las personas entre los 11 y 30 años. Entre el 30% y el 40% de quienes padecieron acné moderado o severo desarrollan cicatrices atróficas permanentes —tipo picahielo, rodillo o boxcar— que condicionan la autoestima, las relaciones personales y la vida cotidiana. Para muchos, el impacto va más allá de la piel: evitan fotografías, videollamadas o situaciones sociales durante años.

Los protocolos combinados para el tratamiento de cicatrices de acné llevan años consolidados como estándar de referencia en Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur. Estudios controlados y ensayos split-face demuestran reducciones de entre el 60% y el 80% en profundidad y visibilidad de las cicatrices, muy por encima del límite del 40% las terapias con una sola tecnología. Ese modelo llega ahora a Barcelona de la mano de RegenElit Clinic.

El Método New Skin™, desarrollado por los doctores Daniel Conca Cattapan y Leandro Mecozzi, actúa sobre la cicatriz atrófica en tres fases secuenciales. Primero, la subcisión quirúrgica de precisión libera las adherencias fibrosas que anclan la piel hacia abajo. Después, la bioestimulación celular con polinucleótidos, ácido poliláctico y exosomas reactiva los fibroblastos para generar colágeno nuevo desde dentro. Por último, el láser CO₂ ultrapulsado fraccionado remodela la superficie cutánea mediante microcanales térmicos que impulsan la renovación celular. "La regeneración no es inmediata", explica el Dr. Mecozzi. "Activamos mecanismos naturales y el cuerpo sigue trabajando semanas después de la sesión."

Las primeras mejoras visibles aparecen en torno al tercer mes. El resultado óptimo se consolida entre los seis y doce meses. El tratamiento completo comprende entre tres y cinco sesiones espaciadas cada cuatro o seis semanas, siempre adaptadas al tipo de cicatriz y al fototipo de piel de cada paciente. El protocolo se realiza bajo evaluación dermatológica previa para minimizar riesgos de hiperpigmentación, especialmente en fototipos altos. "Cuando la piel mejora, también lo hace la seguridad personal", afirma el Dr. Conca Cattapan.

RegenElit Clinic atiende desde su sede en la Rambla de Catalunya 66 de Barcelona a pacientes de distintas ciudades europeas, especializada en medicina regenerativa, regeneración cutánea y capilar. La valoración inicial gratuita de 30-45 minutos permite analizar el tipo de cicatriz, el fototipo y los objetivos del paciente para diseñar un protocolo a medida.

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