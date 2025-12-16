CICOMP y George Washington University lanzan 2ª edición del programa en estrategia política e IA en Madrid - CICOMP

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa, que combina estrategia política, innovación tecnológica y liderazgo público, abre su nueva convocatoria tras el éxito alcanzado en su primera edición en Madrid.

Madrid, diciembre de 2025. La George Washington University (Estados Unidos) presenta en Madrid la segunda edición de la "Certificación Internacional en Estrategia y Comunicación Política Potenciada con Inteligencia Artificial", un programa pionero que une la experiencia académica con la vanguardia tecnológica aplicada al liderazgo y la gestión política. La formación se realizará los días 25 y 26 de febrero de 2026 en su 1era mitad, concluyendo los días 5 y 6 de marzo de 2026 en su otra mitad, todo esto en alianza con el Centro Iberoamericano de Comunicación Política y Gobierno (CICOMP) y la Universidad Villanueva (España).

La certificación está dirigida a consultores, asesores, dirigentes políticos y cargos electos, directores de comunicación, equipos de gobierno y profesionales del ámbito político y público que desean incorporar las herramientas más avanzadas de Inteligencia Artificial a la estrategia, la comunicación y la toma de decisiones, en contextos gubernamentales, electorales e institucionales. El formato incluye modalidad presencial en Madrid, formato híbrido (una semana online y otra presencial en Madrid), o formato 100% online en vivo, facilitando la participación de estudiantes de toda Iberoamérica.

“Estamos viviendo una transformación sin precedentes en la manera en que se diseñan las estrategias políticas y se comunican las acciones del liderazgo. La IA no reemplaza la experiencia humana, la potencia. Este programa enseña a pensar estratégicamente con tecnología” destacó Aldo De Santis, presidente de CICOMP y coordinador académico del programa.

Doble titulación y un claustro internacional

El programa, de carácter internacional e intensivo, ofrece doble aval académico de George Washington University y la Universidad Villanueva, junto con un diploma adicional de aprovechamiento emitido por CICOMP para quienes cumplan el 100% de las horas académicas.

El claustro está compuesto por profesores y especialistas de la George Washington University junto con referentes iberoamericanos en estrategia política, comunicación digital, IA aplicada, ciencia de datos y gobernanza. Los contenidos abarcan estrategia política, análisis predictivo, microsegmentación, simulación de escenarios, IA generativa, oratoria aumentada y diseño de estrategias híbridas (humano e IA).

“Fue una experiencia absolutamente transformadora. No solo por la calidad de los ponentes, sino por la posibilidad de aplicar de inmediato los conocimientos a proyectos reales. La visión práctica del programa te cambia la manera de entender la comunicación política en la era de la IA”, comentó Sonsoles Queipo de Llano, participante de la primera edición, desarrollada en la Universidad Villanueva, y en la cual participaron figuras destacadas del ámbito político, académico y comunicacional de toda Iberoamérica, consolidando una comunidad internacional de aprendizaje e innovación.

“Nuestra meta es preparar a los nuevos consultores, líderes políticos y equipos de gobierno, capaces de combinar pensamiento político con comprensión tecnológica”, añadió De Santis. Las inscripciones para la nueva edición ya se encuentran disponibles. Los interesados pueden obtener más información en las redes sociales oficiales de CICOMP o en la web: www.somoscicomp.com/certificacion-gwu

