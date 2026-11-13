Las Ciencias Abogados suma su tercera distinción internacional tras los resultados de Best Lawyers 2027

Las Ciencias Abogados consolida su reconocimiento internacional con una nueva distinción en Best Lawyers 2027 - Las Ciencias Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma valenciana acumula tres reconocimientos internacionales entre 2025 y 2026. Su socio fundador, Salvador Pérez Alonso, repite por segundo año consecutivo en Best Lawyers y amplía su distinción al área de Litigación.

Valencia, 13 de noviembre de 2026. — La firma valenciana LAS CIENCIAS ABOGADOS refuerza su posicionamiento en el sector jurídico español tras conocerse los resultados de la 19.ª edición de The Best Lawyers in Spain™ 2027, uno de los directorios internacionales de referencia en el ámbito de la abogacía.

En esta nueva edición, Salvador Pérez Alonso, socio director y fundador del despacho, ha sido reconocido por segundo año consecutivo, ampliando además las especialidades distinguidas. Al reconocimiento obtenido anteriormente en Derecho de Empresa (Corporate Law) se suma ahora el de Litigación (Litigation).

Esta nueva distinción representa el tercer reconocimiento internacional vinculado a LAS CIENCIAS ABOGADOS en apenas un año, consolidando una trayectoria que comenzó en noviembre de 2025 con la primera inclusión en Best Lawyers 2026.

Posteriormente, en junio de 2026, LAS CIENCIAS ABOGADOS fue reconocida en Best Law Firms – Spain 2027, obteniendo la clasificación Tier 1 en el ranking metropolitano, una distinción que puso en valor la trayectoria y la calidad de los servicios jurídicos de la firma.

Una trayectoria marcada por la especialización y la excelencia jurídica

La continuidad de estos reconocimientos refuerza la proyección de LAS CIENCIAS ABOGADOS, firma boutique especializada en Derecho de Empresa, asesoramiento jurídico y litigación de asuntos de especial complejidad.

El reconocimiento de Best Lawyers se fundamenta en un sistema de evaluación entre compañeros de profesión (peer review), que valora la trayectoria y el desempeño de los abogados en sus respectivas especialidades.

Para Salvador Pérez Alonso, estos reconocimientos reflejan, como ya destacó con motivo de anteriores distinciones, el esfuerzo conjunto de todo un equipo que comparte una misma forma de entender la abogacía: con independencia, rigor técnico y compromiso personal con cada asunto.

Con esta nueva distinción, LAS CIENCIAS ABOGADOS consolida su presencia en los directorios jurídicos internacionales, reforzando su apuesta por un modelo de abogacía basado en la especialización, la independencia profesional y la excelencia técnicas.

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