Científicos mundiales piden la promoción de la alfabetización científica pública

El 8 de diciembre se celebró en Beijing un foro de televisión bajo el tema "Ciencia en un mundo incierto ", co-patrocinado por China Association for Science and Technology (CAST) y CGTN Think Tank. Diez premios Nobel, 30 académicos chinos y 300 jóvenes científicos asistieron tanto en línea como fuera de línea, discutiendo el papel de la ciencia y la importancia de la alfabetización científica en medio de desafíos.

El mundo se ha enfrentado a múltiples desafíos en 2020, que indican la importancia de la ciencia y la tecnología, así como la importancia de la colaboración. Por lo tanto, el foro es muy relevante.

En el foro, HuaiJinpeng, vicepresidente ejecutivo de CAST y académico de la Academia China de Ciencias, describió la alfabetización científica del público como una piedra angular del buen desarrollo social y la gobernanza. La educación y la comunicación científicas son la forma fundamental para que el público entienda la ciencia, señaló. Huai pidió innovación y utilización de todas las formas de medios de comunicación para mejorar la alfabetización científica.

También dijo que CAST se dedica a promover la comprensión y la confianza internacional e intercultural, y está dispuesto a cooperar con sus iguales globales en la innovación y los esfuerzos para aumentar la alfabetización científica a fin de contribuir a una recuperación económica mundial sostenible y mejorar la gobernanza mundial.

El presidente y redactor jefe de China Media Group, Shen Haixiong, dijo que la pandemia de COVID-19 ha demostrado una vez más que toda la humanidad es una comunidad con un futuro compartido. Para mejorar la alfabetización científica del público, agregó, es esencial promover una atmósfera que respete, confíe y dependa de la ciencia, y profundice la cooperación entre la comunidad científica y los medios de comunicación.

Abordar los desafíos globales no es sólo responsabilidad de los políticos y las élites, sino una misión para los medios de comunicación, los científicos y el público en general por igual, dijo Shen.

Zhong Nanshan, un experto respiratorio de China, examinó la experiencia de China en la lucha contra la COVID-19. Dijo que adherirse a la innovación científica garantiza soluciones a los problemas científicos básicos relacionados con el coronavirus

Los premios Nobel, los académicos chinos, incluido Zhang Boli, y los jóvenes científicos participantes discutieron temas que incluyen las perspectivas de los jóvenes talentos científicos, y la importancia y la necesidad de aumentar la alfabetización científica pública. Más allá de eso, también se trataron temas como el uso de la medicina tradicional china en las crisis de salud pública y las perspectivas de las energías limpias.

Coincidieron en que la promoción de la alfabetización científica a nivel mundial es crucial para hacer frente a desafíos como la COVID-19 y el cambio climático, y que los científicos deberían desempeñar un papel más activo en la superación del vacío entre la ciencia y el público. Además, señalaron que los medios de comunicación deben desempeñarse plenamente como un canal importante de difusión de conocimientos e información científica. Instaron a la comunidad científica a mantenerse abierta y mejorar la cooperación internacional.

El evento con la Conferencia Mundial sobre Alfabetización Científica 2020 se ha convertido en una plataforma sobre ciencia y tecnología para organizaciones internacionales. Este foro combinó las ventajas respectivas de CAST y CGTN. Con suerte, esos esfuerzos se ampliarían con una mayor cooperación con CGTN, que es profesional en las comunicaciones internacionales, contribuyendo al panorama mundial de la ciencia y la tecnología.

