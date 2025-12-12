Cieza acoge OJELAND65, un histórico encuentro de la OJE con motivo de su 65º aniversario

Desfile de la banda Averroes - OJE

Madrid, 12 de diciembre de 2025.-

Del 5 al 8 de diciembre, la Organización Juvenil Española (OJE) ha celebrado en Cieza OJELAND65 el gran encuentro nacional conmemorativo de su 65º aniversario. Coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, más de 1000 participantes procedentes de toda España se han dado cita en esta localidad murciana, en una actividad cargada de simbolismo, música, formación y espíritu asociativo

El acto institucional central tuvo lugar el domingo 7 de diciembre, durante la celebración del Día Nacional de la OJE. La jornada fue inaugurada por José Ignacio Martín, secretario de Órganos de Gobierno de la OJE y maestro de ceremonias del acto, quien agradeció la presencia y apoyo institucional de las autoridades asistentes: Tomás Antonio Rubio Carrillo, alcalde de Cieza; Carmen María Conesa Nieto, consejera de juventud de la región de Murcia; Carmen María Muñoz Espallardo, directora general de Juventud de la Región de Murcia; Miriam Guardiola Salmerón, diputada nacional y Ana Espiñeira Carrillo, directora del IES Diego Tortosa, entre otras personalidades locales y autonómicas



Durante la ceremonia tuvo lugar el izado de las banderas nacional, autonómica y local, a cargo del presidente nacional de la OJE, Roberto Cuadrado del Hierro, acompañado por la consejera de Juventud y el alcalde. En su intervención, Cuadrado agradeció calurosamente la acogida de la ciudad de Cieza, "que sentimos como nuestro hogar", y destacó el papel esencial del voluntariado: "La OJE es una organización de voluntarios, y OJELAND65 ha sido posible gracias a todos los compañeros que han dedicado tiempo y esfuerzo para hacerlo realidad".



El alcalde de Cieza expresó también el vínculo de la ciudad con la OJE: "Habéis revolucionado la ciudad con vuestra alegría, con vuestros cantos y vuestra ilusión. Materializáis lo que conceptualizamos; encarnáis los valores de servicio y hacéis de la amistad una religión".



Por su parte, la consejera de juventud de la región de Murcia, Carmen María Conesa, subrayó el valor de la trayectoria de la organización: "Son 65 años y muchas generaciones trabajando por crear una sociedad mejor. Si tuviésemos que definir a la familia de la OJE lo haríamos con (las palabras) amor, respeto y servicio".



Entre los momentos más emotivos del acto, destaca la elaboración de una cápsula del tiempo que recogió símbolos representativos de cada grado: las letras de las canciones de la OJE, un cordino trenzado, una brújula, un mosquetón, una carta a la OJE del futuro, una cámara y un periódico del día. También se hicieron públicos los nombramientos para el próximo año y se entregaron reconocimientos a varios de sus miembros por sus méritos dentro de la entidad.



Como muestra de gratitud institucional, Roberto Cuadrado entregó detalles conmemorativos a las autoridades asistentes, así como al secretario general de la OJE, David García, y el vicepresidente primero, Francisco Moreno. A su vez, tanto Cuadrado como el presidente honorífico, José Ignacio Fernández de Carranza y Delgado, fueron obsequiados por parte del alcalde de Cieza con sendas metopas con forma de ánfora, símbolo del yacimiento arqueológico de Siyâsa, en reconocimiento a sus trayectorias.



A lo largo del fin de semana, siete bandas recorrieron las calles de la ciudad —entre ellas dos agrupaciones que celebraban su 50º aniversario en 2025— llenando Cieza de música, color y camaradería. El cierre del encuentro tuvo lugar al son de la Agrupación Musical Averroes de Cieza, que puso el broche final a un evento lleno de emociones compartidas.



