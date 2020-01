COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport en 2019: el aeropuerto de Fráncfort recibió a más de 70,5 millones de pasajeros (2)

Publicado 15/01/2020 23:02:05 CET

Aeropuertos del Grupo Fraport1 Diciembre de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) --- Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 4 868 298 -1,2 167 692 -7,4 36 635 -4,4 70 556 072 1,5 2 091 174 -3,9 513 912 0,4 --- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 85 513 -21,6 1030 -2,5 1776 -27,1 1 721 355 -5,0 11 365 -8,2 31 489 -11,3 --- --- Fraport Brasil 100,00 1 454 258 0,3 8157 11,4 12 887 3,7 15 516 902 3,9 85 586 -0,5 137 403 -1,3 --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 692 101 -1,3 5166 23,9 5608 -2,4 7 218 697 8,9 48 355 5,1 59 694 2,4 --- --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 762 157 1,8 2991 -5,1 7279 8,9 8 298 205 -0,1 37 231 -6,8 77 709 -4,0 LIM Lima Perú 80,01 1 961 228 5,4 25 721 -4,3 16 995 6,2 23 578 600 6,6 271 326 -5,0 197 857 2,7 --- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 697 028 -2,2 670 -1,6 6930 -5,3 30 152 728 0,9 7599 -7,0 245 569 0,6 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 540 501 -0,8 554 1,8 4659 -6,1 16 690 193 0,4 5809 -6,1 131 160 0,1 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 22 521 -4,5 9 -44,7 317 -19,1 3 275 897 -2,6 180 -1,9 25 312 -3,8 --- --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 55 796 -3,3 17 -48,9 502 -9,4 2 993 542 -0,8 381 -16,1 20 502 4,6 --- --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 3538 4,2 0 n. d. 110 -6,8 774 170 1,6 0 -38,0 7355 2,6 --- --- KVA Kavala Grecia 73,40 5392 -22,9 10 3,3 118 3,5 323 310 -20,6 99 3,9 3465 -16,5 --- --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 367 19,2 0 n. d. 56 0,0 625 790 7,2 0 n. d. 5592 3,7 --- --- SKG Salónica Grecia 73,40 449 698 -0,2 519 7,0 3456 -4,7 6 897 057 3,1 5145 -5,5 55 738 0,9 --- --- ZTH Zante Grecia 73,40 3189 21,6 0 -100,0 100 -2,9 1 810 427 0,5 4 -48,5 13 196 0,3 --- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 156 527 -6,7 116 -15,5 2271 -3,5 13 462 535 1,5 1790 -10,0 114 409 1,1 --- JMK Miconos Grecia 73,40 7224 -4,0 3 23,5 141 -5,4 1 520 145 8,9 89 -4,5 18 801 8,8 --- --- JSI Scíathos Grecia 73,40 1088 0,5 0 n. d. 44 -20,0 446 219 1,9 0 n. d. 4179 0,5 --- --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 31 750 -22,3 7 -39,9 444 13,0 2 300 408 2,0 170 -5,0 21 319 4,7 --- --- KGS Kos Grecia 73,40 18 962 -3,8 24 25,6 344 -13,4 2 666 644 0,4 325 11,4 19 797 -2,6 --- --- MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 73,40 28 212 0,3 25 -17,3 458 -11,1 496 577 4,1 349 -9,2 6 571 6,7 --- --- RHO Rodas Grecia 73,40 56 711 -1,6 39 -29,7 542 2,5 5 552 567 -0,5 626 -19,1 37 468 -3,1 --- --- SMI Samos Grecia 73,40 12 580 -2,2 19 -2,7 298 -5,7 449 975 3,7 232 -13,6 6274 1,1 --- --- Fraport Twin Star 60,00 92 334 23,3 281 -70,1 832 -2,1 4 990 095 -10,7 4871 -43,1 35 422 -13,7 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 12 325 -5,2 275 -70,4 155 -30,5 2 885 776 -12,0 4747 -43,7 19 954 -14,3 --- --- VAR Varna Bulgaria 60,00 80 009 29,3 6 -39,6 677 8,0 2 084 319 -8,7 123 -9,3 15 468 -13,0 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51,00 887 457 2,8 n. d. n. d. 6382 -3,3 35 453 190 10,0 n. d. n. d. 206 599 9,6 --- --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 345 769 5,7 n. d. n. d. 12 662 -0,5 19 551 262 8,1 n. d. n. d. 168 572 1,9 --- --- XIY Xi'an China 24,50 3 769 520 4,7 42 387 30,4 28 612 3,4 47 220 745 5,7 881 869 22,2 345 106 4,6

Aeropuerto de Fráncfort2 --- Diciembre de 2019 Mes % YTD 2019 % --- Pasajeros 4 888 689 -1,2 70 560 987 1,5 --- Carga (mercancías y correo) 170 384 -7,2 2 128 476 -3,9 --- Movimientos de aviones 36 635 -4,4 513 912 0,4 --- MTOW (en toneladas métricas)3 2 330 398 -2,9 31 882 251 0,8 --- PAX/PAX-vuelo4 142,4 3,5 146,8 1,2 --- Factor de ocupación de asientos (%) 76,2 79,6 --- Tasa de puntualidad (%) 75,0 72,6 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- Continental 58,8 -4,3 63,7 0,4 --- Alemania 11,0 -3,0 10,5 -3,4 --- Europa (excepto Alemania) 47,9 -4,5 53,2 1,2 --- Europa occidental 39,1 -5,2 44,0 0,9 --- Europa oriental 8,7 -1,4 9,2 2,8 --- Intercontinental 41,2 3,7 36,3 3,4 --- África 5,3 1,6 4,7 8,8 --- Oriente Medio 6,1 1,5 5,2 2,0 --- Norteamérica 14,0 10,9 12,8 3,9 --- Centroamérica y Sudamérica 4,8 2,4 3,4 3,7 --- Lejano Oriente 11,1 -1,8 10,1 1,2 --- Australia 0,0 n. d. 0,0 n. d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 Cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

