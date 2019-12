COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport - Noviembre de 2019: El aeropuerto de Fráncfort registra un descenso del tráfico (2)

Publicado 13/12/2019 20:34:14 CET

Aeropuertos del Grupo Fraport1 Noviembre de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) --- Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 5 065 346 -3,4 183 564 -5,4 38 790 -5,8 65 687 774 1,7 1 923 482 -3,6 477 277 0,7 --- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 85 787 -27,0 880 -20,4 1551 -38,2 1 635 865 -4,0 10 336 -8,7 29 713 -10,2 --- --- Fraport Brasil 100,00 1 306 639 -2,2 8730 0,3 11 572 0,4 14 052 510 4,2 77 429 -1,6 124 516 -1,8 --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 597 998 0,5 5279 8,9 5002 1,1 6 516 728 9,9 43 189 3,2 54 086 3,0 --- --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 708 641 -4,4 3451 -10,4 6570 -0,1 7 535 782 -0,3 34 240 -7,0 70 430 -5,2 LIM Lima Perú 80,01 1 932 980 6,9 24 751 -4,1 16 353 4,7 21 591 755 6,5 245 605 -5,1 180 855 2,4 --- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 727 043 0,1 583 -14,2 7282 -3,1 29 455 348 1,0 6929 -7,5 238 625 0,7 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 529 518 0,6 467 -14,1 4767 -1,4 16 149 358 0,5 5255 -6,8 126 496 0,3 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 26 812 8,0 5 -35,0 435 9,3 3 253 376 -2,6 171 2,2 24 994 -3,6 --- --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 61 960 4,9 15 -46,7 582 3,2 2 927 742 -0,8 364 -13,5 20 000 5,0 --- --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 3902 10,2 0 n. d. 124 14,8 770 632 1,6 0 -35,6 7244 2,7 --- --- KVA Kavala Grecia 73,40 5858 -4,0 10 -0,2 122 16,2 317 918 -20,5 89 4,0 3347 -17,1 --- --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 516 -31,6 0 n. d. 66 13,8 625 423 7,2 0 n. d. 5536 3,7 --- --- SKG Salónica Grecia 73,40 427 212 -0,4 437 -11,9 3338 -4,6 6 447 029 3,3 4626 -6,7 52 279 1,2 --- --- ZTH Zante Grecia 73,40 3258 5,8 0 -100,0 100 0,0 1 807 238 0,5 4 -37,4 13 096 0,3 --- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 197 525 -1,2 116 -14,6 2515 -6,1 13 305 990 1,6 1674 -9,6 112 129 1,2 --- JMK Miconos Grecia 73,40 8729 -23,3 1 -51,4 139 -31,2 1 512 911 9,0 86 -5,1 18 653 8,9 --- --- JSI Scíathos Grecia 73,40 1345 8,6 0 n. d. 48 -4,0 445 131 1,9 0 n. d. 4135 0,8 --- --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 54 142 -5,6 10 -26,9 542 8,8 2 268 658 2,5 163 -2,7 20 874 4,5 --- --- KGS Kos Grecia 73,40 22 577 1,3 23 6,5 385 -5,2 2 657 678 0,4 301 10,4 19 452 -2,4 --- --- MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 73,40 27 972 1,2 22 -29,5 460 -9,3 468 365 4,3 324 -8,5 6113 8,4 --- --- RHO Rodas Grecia 73,40 69 883 2,7 40 -14,7 659 -5,9 5 485 852 -0,4 587 -18,3 36 926 -3,2 --- --- SMI Samos Grecia 73,40 12 877 7,8 20 0,4 282 -10,8 467 395 3,9 213 -14,5 5976 1,5 --- --- Fraport Twin Star 60,00 83 764 22,7 256 -70,1 782 -2,5 4 877 761 -11,0 4589 -39,8 34 590 -14,0 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 10 248 1,5 249 -70,1 155 -25,5 2 873 451 -12,0 4472 -40,4 19 799 -14,1 --- --- VAR Varna Bulgaria 60,00 73 516 26,4 7 -72,9 627 5,6 2 004 310 -9,7 117 -6,7 14 791 -13,8 --- --- En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51,00 1 361 162 11,8 n. d. n. d. 9042 5,0 34 611 733 10,2 n.d. n. d. 200 217 10,0 --- --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 374 406 6,8 n. d. n. d. 12 426 -1,1 18 235 493 8,2 n. d. n. d. 155 910 2,1 --- --- XIY Xi'an China 24,50 3 759 716 4,9 39 516 20,7 28 202 3,5 43 451 225 5,8 339 481 21,2 316 494 4,8

Aeropuerto de Fráncfort2 --- Noviembre de 2019 Mes % YTD 2019 % --- --- Pasajeros 5 065 742 -3,4 65 692 298 1,7 --- --- Carga (mercancías y correo) 186 670 -5,0 1 958 092 -3,6 --- --- Movimientos de aviones 38 790 -5,8 477 277 0,7 --- --- MTOW (en toneladas métricas)3 2 431 725 -4,0 29 501 853 1,1 --- --- PAX/PAX- vuelo4 141,1 3,1 147,1 1,0 --- Factor de ocupación de asientos (%) 76,7 79,8 --- Tasa de puntualidad (%) 82,5 72,4 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- Continental 61,7 -6,5 64,0 0,8 --- Alemania 11,7 -10,3 10,4 -3,4 --- Europa (excepto Alemania) 50,0 -5,6 53,6 1,6 --- Europa occidental 40,9 -6,4 44,4 1,4 --- Europa oriental 9,1 -1,6 9,2 3,1 --- Intercontinental 38,3 2,1 36,0 3,4 --- África 5,3 6,2 4,7 9,5 --- Oriente Medio 5,8 4,1 5,2 2,0 --- Norteamérica 12,0 3,3 12,8 3,3 --- Centroamérica y Sudamérica 4,2 3,9 3,3 3,9 --- Lejano Oriente 11,0 -2,5 10,0 1,4 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

Fraport AG Alexander Zell Comunicaciones corporativasRelaciones con los medios 60547 Fráncfort, AlemaniaTeléfono: +49 69 690-70555Correo electrónico: a.zell@fraport.de[mailto:a.zell@fraport.de]Internet: www.fraport.com [http://www.fraport.com/]Facebook: www.facebook.com/FrankfurtAirport [http://www.facebook.com/FrankfurtAirport]

Si desea obtener más información acerca de Fraport AG, haga clic aquí [http://www.fraport.com/content/fraport/en/misc/binaer/frapor...].

Sitio Web: fraport.com/