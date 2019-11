COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport - Octubre de 2019: la dinámica de crecimiento se ralentiza (2)

Publicado 13/11/2019 22:33:45 CET

Cifras de tráfico de Fraport Octubre de 2019 Aeropuertos del Grupo Fraport1 Octubre de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 6.433.376 1,0 175.622 -8,0 45.938 -1,3 60.622.428 2,2 1.739.918 -3,4 438.487 1,4 --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 99.231 -38,5 912 -22,6 1.771 -46,2 1.550.080 -2,3 9.455 -7,5 28.161 -7,9 --- Fraport Brasil 100,00 1.274.460 -2,5 6.642 -6,5 11.786 -2,1 12.679.192 4,3 67.150 -4,0 112.948 -2,1 --- --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 561.787 -2,8 3.212 -28,4 5.100 -0,4 5.863.542 9,9 36.361 -1,7 49.089 3,2 --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 712.673 -2,2 3.430 31,1 6.686 -3,3 6.815.650 -0,1 30.789 -6,6 63.859 -5,7 LIM Lima Perú 80,01 1.979.254 2,6 24.532 -10,5 16.305 -1,1 19.627.291 6,3 220.855 -5,2 164.498 2,1 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 2.534.543 1,6 644 -11,0 20.786 -0,5 28.728.218 1,0 6.345 -6,9 231.361 0,9 --- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 1.327.953 1,3 494 -11,5 10.715 0,3 15.620.201 0,5 4.788 -6,1 121.746 0,4 --- --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 253.246 -1,2 10 30,2 2.057 -2,8 3.226.562 -2,7 166 3,8 24.560 -3,8 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 288.152 7,0 25 -38,3 2.064 9,6 2.865.765 -0,9 349 -11,1 19.418 5,0 --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 38.115 -0,2 0 n. d. 438 -0,5 766.646 1,6 0 -35,8 7.121 2,6 --- KVA Kavala Grecia 73,40 20.599 -8,4 8 -30,7 246 -12,8 312.046 -20,8 80 4,5 3.225 -18,0 --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 34.135 -8,0 0 n. d. 360 -3,0 624.907 7,3 0 n. d. 5.470 3,6 --- SKG Salónica Grecia 73,40 608.092 3,6 451 -9,6 4.764 1,9 6.020.295 3,6 4.189 -6,1 48.954 1,7 --- ZTH Zante Grecia 73,40 85.614 -15,2 0 n. d. 786 -14,2 1.803.980 0,5 4 -21,8 12.998 0,3 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 1.206.590 2,0 150 -9,3 10.071 -1,3 13.108.017 1,7 1.558 -9,2 109.615 1,4 --- --- JMK Miconos Grecia 73,40 94.782 20,6 4 -36,8 941 15,0 1.504.178 9,2 85 -3,7 18.516 9,4 --- JSI Scíathos Grecia 73,40 7.676 -15,4 0 n. d. 122 -24,7 443.786 1,9 0 n. d. 4.088 0,9 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 224.387 6,9 15 -11,3 2.125 3,3 2.214.498 2,7 153 -0,5 20.329 4,4 --- KGS Kos Grecia 73,40 263.894 -5,5 27 0,6 2.034 -5,2 2.635.105 0,4 278 10,8 19.068 -2,3 --- MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 73,40 33.694 -7,4 28 -14,9 514 -6,5 440.381 4,5 302 -6,5 5.653 10,1 --- RHO Rodas Grecia 73,40 551.840 2,2 59 -5,2 3.893 -0,8 5.415.555 -0,5 547 -18,6 36.267 -3,1 --- SMI Samos Grecia 73,40 30.317 0,6 18 -15,3 442 -18,5 454.514 3,8 193 -15,7 5.694 2,2 --- Fraport Twin Star 60,00 145.772 -5,7 209 -59,9 1.297 -7,9 4.793.997 -11,5 4.333 -36,0 33.808 -14,2 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 30.408 -43,7 201 -60,3 337 -34,8 2.863.203 -12,0 4.223 -36,7 19.644 -14,0 --- VAR Varna Bulgaria 60,00 115.364 14,6 7 -39,9 960 7,6 1.930.794 -10,7 110 11,0 14.164 -14,4 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51,00 4.149.228 10,7 n. d. n. d. 23.585 10,5 33.250.571 10,1 n. d. n. d. 191.175 10,3 --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1.710.904 10,6 n. d. n. d. 14.436 1,4 16.861.087 8,3 n. d. n. d. 143.484 2,4 --- XIY Xi'an China 24,50 4.106.178 3,4 35.916 21,9 29.588 3,1 39.691.509 5,9 299.965 21,3 288.292 4,9 Aeropuerto de Fráncfort2 Octubre de 2019 Mes % YTD 2019 % --- --- Pasajeros 6.433.845 1,0 60.626.556 2,2 --- --- Carga (mercancías y correo) 179.273 -7,3 1.771.422 -3,4 --- --- Movimientos de aviones 45.938 -1,3 438.487 1,4 --- --- MTOW (en toneladas métricas)3 2.817.262 -0,3 27.070.128 1,6 --- --- PAX/PAX-vuelo4 149,2 2,3 147,6 0,8 --- --- Factor de ocupación de asientos (%) 80,4 80,1 --- Tasa de puntualidad (%) 74,2 71,5 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- Continental 64,9 -0,9 64,2 1,4 --- --- Alemania 10,7 -5,4 10,3 -2,7 --- --- Europa (excepto Alemania) 54,2 0,0 53,9 2,3 --- --- Europa occidental 45,3 -0,5 44,7 2,0 --- --- Europa oriental 8,9 2,5 9,2 3,5 --- --- Intercontinental 35,1 4,7 35,8 3,5 --- --- África 4,9 6,6 4,6 9,8 --- --- Oriente Medio 5,0 7,2 5,1 1,9 --- --- Norteamérica 12,7 7,3 12,8 3,3 --- --- Centroamérica y Sudamérica 2,8 -1,1 3,3 3,9 --- --- Lejano Oriente 9,7 1,2 10,0 1,8 --- --- Australia 0,0 n. d. 0,0 n. d. --- --- Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 Cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

