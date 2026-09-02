CIGRE 2026:Construyendo redes eléctricas para una nueva era de electrificación

(Información remitida por la empresa firmante)

El mundo está entrando en una nueva era eléctrica, y la carrera por construir las redes que la alimentarán ya ha comenzado. El reto ya no consiste en imaginar la red del futuro, sino en construirla rápidamente, a gran escala y mediante una acción coordinada en toda la cadena de valor de la electricidad.

Este fue el mensaje central de la Sesión de París de CIGRE 2026, donde se reunieron más de 15.000 expertos de 100 países junto con 330 expositores.

Un imperativo para la red eléctrica de 600.000 millones de euros al año

PARIS, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La electrificación del transporte, la industria y los edificios, la integración de las energías renovables y el aumento vertiginoso de la demanda de los centros de datos están llevando a los sistemas eléctricos al límite. Para mantenerse al día, la IEA estima que la inversión anual en la red eléctrica debe aumentar en torno a un 50 %, pasando de unos 400.000 millones de dólares actuales a aproximadamente 600.000 millones de dólares anuales para 2030.

Sin embargo, los plazos de entrega siguen siendo un importante obstáculo. En China, se puede obtener el permiso para construir una línea de muy alta tensión en aproximadamente 1,5 años; en India, alrededor de tres años. En Europa y Estados Unidos, proyectos similares suelen tardar entre ocho y diez años o más (Fuente: IEA).

Una red para la transición energética

La transición energética solo tendrá éxito si la red eléctrica del futuro se desarrolla, opera y gestiona como un sistema integrado.

Este enfoque de "red única" requiere que todas las partes interesadas trabajen juntas desde las primeras etapas de la planificación y ejecución de la infraestructura:

Los operadores de sistemas de transmisión y distribución deben coordinar el desarrollo de la red y la operación del sistema.

Las empresas de servicios públicos, fabricantes y proveedores de tecnología deben ampliar los equipos, la innovación y la capacidad industrial.

Los reguladores y las autoridades públicas deben crear marcos estables que permitan la inversión y al mismo tiempo garanticen la asequibilidad y la aceptación pública.

"Sin plan B, sin planeta B", dijo Konstantin O. Papailiou, presidente de CIGRE, haciendo un llamamiento a la acción colectiva para construir los sistemas energéticos del futuro.

No hay electrificación sin habilidades

La infraestructura y el capital no son suficientes. El sector también se enfrenta a una creciente escasez de personal cualificado, con una fuerte competencia por ingenieros, técnicos y especialistas digitales. Atraer y formar a personas cualificadas es ahora fundamental para llevar a cabo la electrificación a tiempo.

En todo el mundo, alrededor de ocho millones de personas trabajan en la construcción, el mantenimiento y la operación de redes eléctricas, pero IEA estima que el sector necesitará 1,5 millones de trabajadores adicionales para 2030.

CIGRE está abordando esta cuestión a través de sus grupos de trabajo técnicos y del Fondo CIGRE para la Innovación y la Educación, que apoya la investigación, las becas y la formación en todo el mundo.

Impulsando juntos el futuro

Invitado al evento FIERE (Filière Industrielle des Entreprises des Réseaux Électriques), Martin, ministro de Industria de Francia, visitó la exposición de CIGRE. El Ministro destacó la importancia de la cooperación para impulsar la actual ola de electrificación y recordó que la primera conferencia de CIGRE se celebró en París en 1921.

Más de un siglo después, CIGRE continúa reuniendo a toda la comunidad eléctrica para abordar los desafíos sociales, industriales y ambientales comunes.

A medida que el mundo entra en la nueva era de la electricidad, una conclusión destaca: una red, una industria, un desafío, y una responsabilidad compartida para construir el sistema eléctrico que posibilite la transición energética.

Acerca de CIGRE

CIGRE es una organización independiente y sin ánimo de lucro, fundada hace 100 años para apoyar el desarrollo de la electricidad. Con 25.000 miembros en más de 140 países, y combinando la experiencia local con una visión global, la comunidad CIGRE integra a todos los actores de la cadena de valor de la electricidad.

Reúne a investigadores, ingenieros, proveedores, reguladores y otros responsables de la toma de decisiones, todos comprometidos con compartir conocimientos y colaborar para garantizar un suministro de electricidad fiable, asequible y sostenible para todos.

Al ofrecer acceso a grupos de trabajo, publicaciones técnicas de vanguardia y eventos de talla mundial como la Sesión de París, CIGRE ayuda a sus miembros a consolidar su experiencia, desarrollar recomendaciones prácticas y encontrar soluciones innovadoras.

A lo largo de los años, CIGRE se ha adaptado continuamente al increíble crecimiento del sector eléctrico. Hoy, con la electricidad presente en todos los ámbitos de la vida (hogares, movilidad, sanidad, industria…), CIGRE afronta los retos sociales y medioambientales actuales, posicionándose como un actor clave en la transición energética.

Más información: Kit de prensa de CIGRE / Imagen del evento / CIGRE 2026 video

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