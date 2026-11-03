(Información remitida por la empresa firmante)
- El CIMA celebra a las personas que están dando forma al futuro de las finanzas y la contabilidad con la CGMA Week 2026
- Una celebración de una semana de duración pone de relieve una profesión contable y financiera preparada para lo que está por venir
- Profesionales CGMA de todo el mundo compartirán sus historias publicándolas en el Muro de la Semana CGMA (CGMA Week Wall)
- Una celebración global que llegará a miembros, estudiantes y voluntarios en más de 150 países
LONDRES, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ha lanzado hoy la CGMA Week 2026,, una celebración a escala mundial de la designación Chartered Global Management Accountant (CGMA), de la profesión contable y financiera, y de la comunidad CGMA.
La CGMA Week, que tendrá lugar del 2 al 8 de noviembre de 2026 bajo el lema CGMA: Preparados para lo que viene (CGMA: Ready for What's Next), reconoce el papel fundamental que desempeñan los profesionales CGMA al ayudar a las organizaciones a adoptar innovaciones como la inteligencia artificial (IA), generar valor a largo plazo, tomar decisiones de inversión fundamentadas y gestionar los riesgos.
Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, presidente del CIMA y copresidente de la Association of International Certified Professional Accountants, señaló:
La CGMA Week pone de relieve el talento, los logros y el impacto de los profesionales CGMA en todo el mundo. Cada día, los miembros de nuestra comunidad global ayudan a las organizaciones a tomar mejores decisiones, desenvolverse en entornos complejos e impulsar un rendimiento sostenible.
El tema de este año, CGMA: Preparados para lo que viene, refleja la adaptabilidad, la ambición y el liderazgo que definen nuestra profesión. Es, además, una oportunidad para reconocer cómo estas cualidades seguirán dando forma al futuro de las finanzas y la contabilidad, y sirviendo al interés público.
La CGMA Week forma parte del compromiso del CIMA de defender e impulsar la profesión financiera y contable, brindando la oportunidad de conocer de primera mano a las personas que están detrás de esta profesión.
A lo largo de la semana, los miembros, estudiantes y voluntarios compartirán sus logros, experiencias y aspiraciones, ofreciendo una perspectiva sobre cómo los profesionales CGMA generan un impacto, desarrollan sus carreras y dan forma al futuro de las finanzas, la contabilidad y los negocios.
Se invita a los profesionales CGMA a reflexionar sobre dos preguntas sencillas:
- ¿De qué te sientes más orgulloso?
- ¿Qué esperas con ilusión?
Sus historias se reunirán a través del CGMA Week Wall, creando un escaparate global de las experiencias, los logros y las ambiciones que conectan a la comunidad CGMA a través de diversas industrias, sectores y geografías.
Para obtener más información sobre la CGMA Week, visite: www.aicpa-cima.com/resources/landing/cgmaweek
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