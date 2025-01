Cinco artistas internacionales exponen sus obras de arte digital en Vallsur

De izquierda a derecha: Reptile Café, de Annan Shao (China), Second Body, de Andrea Mikyska (República Checa), Yearn, de Felina Hernández del Barrio (España), Geomancy, de Sybil Montet (Francia), y The Horse, de Thinh Truong (Vietnam)

De izquierda a derecha: Reptile Café, de Annan Shao (China), Second Body, de Andrea Mikyska (República Checa), Yearn, de Felina Hernández del Barrio (España), Geomancy, de Sybil Montet (Francia), y The Horse, de Thinh Truong (Vietnam) - VALLSUR

· La exposición ‘Nescience or the state of not knowing’ se podrá ver en Vallsur hasta el día 15 de abril en las pantallas gigantes del centro comercial vallisoletano

· Esta muestra colectiva, de proyección continua, reúne las obras de los artistas internacionales Annan Shao (China), Andrea Mikyska (República Checa), Felina Hernández del Barrio (España), Thinh Truong (Vietnam) y Sybil Montet (Francia)

ha inaugurado la exposición de arte digital, unaque se podrá ver de manera continua en las pantallas gigantes de la zona de La Chismería del centro comercial vallisoletano

La exposición muestra el trabajo de los ganadores del IV Certamen Internacional de Arte Digital SMTH + MMMAD, los artistas digitales Annan Shao (China), Andrea Mikyska (República Checa), Felina Hernández del Barrio (España), Sybil Montet (Francia) y Thinh Truong (Vietnam). Estas obras premiadas, que ahora se pueden ver en Vallsur, fueron seleccionadas por un jurado de expertos que destacaron la alta calidad artística, buscando la heterogeneidad de técnicas y destacando la multiplicidad de líneas conceptuales.

Bajo el tema ‘Nescience or the state of not knowing’, las cinco obras de arte digital buscan analizar los límites de la propia tecnología, creando nuevos escenarios, narrativas o mitologías. Las obras exploran la colaboración, intercambio y co-creación con las inteligencias artificiales, explorando lo incierto, los límites entre realidad y ficción, y la pérdida de control. Piezas especulativas, ficciones de la realidad y posibles futuros que influyan en la forma de ver el mundo.

En la exposición se podrá admirar la obra ‘Reptile Café’ de la artista Annan Shao (China), que explora la conexión entre los comportamientos instintivos humanos y la influencia de la cultura de las bebidas a través del simbolismo reptiliano y el branding de bebidas virtuales. También estará la obra ‘Second Body’ de Andrea Mikyska (República Checa), que examina el mar como un espacio primordial de transformación y renacimiento, recurriendo a la mitología, la ciencia y el simbolismo, con figuras mitológicas.

Asimismo, se podrá ver la obra ‘Yearn’ de Felina Hernández del Barrio (España), en la cual explora una relación sentimental entre la artista y un personaje generado por inteligencia artificial que encarna sus deseos a través de una fusión de personalidades artificiales. Por otro lado, la obra ‘Geomancy’ de Sybil Montet (Francia), representa una película experimental de ciencia ficción e instalación interactiva que utiliza inteligencia artificial y datos meteorológicos en tiempo real para explorar la relación entre la humanidad, la tecnología y los sistemas naturales de la Tierra. Y, por último, la obra ‘The Horse’ de Thinh Truong (Vietnam), impulsada por inteligencia artificial, explora la memoria como una entidad fluida y en constante evolución dentro del espacio latente, donde la esencia de un caballo trasciende para transformarse en especies híbridas.

Exposición ‘Nescience or the state of not knowing’

Vallsur

· Fecha:

Del 15 de enero al 15 de abril.

· Horario:

De 10 a 22 horas.

· Lugar:

En las pantallas gigantes de ‘La Chismería’ de Vallsur

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

