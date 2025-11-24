Cinco cocinas, una terraza oculta y mucho rollo; el secreto mejor guardado de La Latina

(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 24 de noviembre de 2025.-
En pleno corazón de La Latina, entre callejuelas castizas y fachadas centenarias, se esconde un espacio que parece sacado de otra ciudad, pero que solo podía nacer en Madrid. UNDERSTREET MARKET (Calle Nuncio, 19) es una de esas rarezas deliciosas que combinan creatividad, gastronomía y un punto canalla que engancha desde la primera visita. Un refugio urbano donde conviven cinco cocinas, una terraza casi secreta y un ambiente que mezcla sofisticación relajada con espíritu callejero.
El concepto es simple, pero funciona con precisión quirúrgica una nueva redefinición de mercado gastronómico de nueva generación: cinco propuestas gastronómicas independientes, cada una con identidad propia, pero bajo un mismo hilo conductor. Desde los poke bowls frescos de Poke Friendly hasta los burritos y tacos contundentes tex-mex de California Burrito, pasando por las burgers artesanas y pastrami casero de New York Crush, los cortes a la brasa y clásicos castizos de Parrilla Street, y el brunch que completa la propuesta con pancakes, crepes y huevos benedictinos de Jimi Brunch. Todo en un mismo espacio, sin prisas, sin pretensiones y con un nivel de producto que sorprende.
El universo líquido está a la altura: una selección breve, pero bien afinada de vinos tradicionales y naturales, cervezas artesanas madrileñas y una coctelería que respeta los clásicos —margaritas, mojitos, spritzers— pero suma creaciones propias pensadas para maridar cada cocina. Y sí: saben mejor aún en su terraza escondida, un oasis urbano en la Plazuela de Jesús el Pobre, un rincón perfecto para desconectar del bullicio del centro.
Para rematar, UNDERSTREET MARKET no solo ofrece cinco restaurantes en un mismo espacio en La Latina, además ofrece ventajas pensadas para la gente de Madrid que lo convierten en un imprescindible: Happy Hour 2x1 de lunes a viernes, menús para grupos, eventos, servicio en mesa, take away, delivery y un ambiente pet friendly que hace que siempre apetezca volver. Y, como guiño especial, los lectores pueden disfrutar de una bebida gratis al pedir un plato principal indicando el código BebidaUnder.
UNDERSTREET MARKET: un espacio singular en La Latina que ya empieza a despertar interés. Para conocer más, se pueden consultar sus redes.
Contacto
Emisor: Understreet Market
Contacto: Understreet Market
Número de contacto: 915596423