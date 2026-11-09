Cine y series accesibles en LSE en Movistar Plus - MOVISTAR+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de noviembre de 2026.- El cine y las series tienen la capacidad de emocionar, sorprender y conectar con espectadores de todo tipo. Sin embargo, disfrutar plenamente de una historia también depende de contar con herramientas que faciliten el acceso a sus diálogos, sonidos e imágenes. En este contexto, Movistar Plus apuesta por un entretenimiento más inclusivo con un catálogo de películas y series adaptadas para personas con discapacidad auditiva o visual.

A través de su servicio Movistar Plus 5S, la plataforma reúne producciones con interpretación en Lengua de Signos Española (LSE), subtítulos para personas sordas y audiodescripción. Una propuesta que abarca desde estrenos cinematográficos hasta películas de catálogo y temporadas completas de series, acercando el entretenimiento audiovisual a un público más amplio.

Películas para sordos y series en lengua de signos para todos los gustos

La accesibilidad audiovisual va mucho más allá de incorporar subtítulos. La Lengua de Signos Española (LSE) permite trasladar los diálogos mediante una lengua visual, facilitando el seguimiento de películas y series a las personas sordas que utilizan este sistema de comunicación.

Movistar Plus cuenta con una selección de películas y series en lengua de signos que reúne producciones de diferentes géneros y formatos. Entre sus títulos se encuentran películas como Los domingos, Sirat y Soy Nevenka, además de series como Celeste, La Mesías y Poquita fe.

Esta variedad permite encontrar propuestas para diferentes gustos, desde historias de investigación y suspense hasta comedias, dramas y producciones que abordan cuestiones sociales. Una oferta que demuestra que la accesibilidad puede estar presente en contenidos muy distintos, sin limitarse a un género o formato concreto.

Los contenidos con interpretación en lengua de signos se identifican mediante las siglas LSE delante del título y cuentan con el apoyo de un intérprete durante su reproducción. Además, pueden localizarse desde el buscador de la plataforma introduciendo estas mismas siglas.

La posibilidad de acceder a una colección específica facilita encontrar películas para personas sordas y series adaptadas sin necesidad de revisar individualmente las opciones de accesibilidad de cada producción.

Movistar Plus 5S, una experiencia audiovisual más accesible

Más allá de su catálogo en lengua de signos, Movistar Plus dispone de Movistar Plus 5S, un servicio que agrupa diferentes herramientas para facilitar el acceso al entretenimiento a personas con discapacidad auditiva o visual.

Esta iniciativa contempla tres sistemas de accesibilidad que permiten adaptar la experiencia de visionado a las necesidades de cada usuario:

Los usuarios pueden acceder a estas producciones desde el apartado 5S del menú de Movistar Plus, donde se agrupan los títulos que cuentan con las distintas opciones de accesibilidad. El catálogo se actualiza mensualmente con nuevos contenidos, ampliando progresivamente las posibilidades de elección.

Además, determinados canales en directo también ofrecen subtítulos para personas sordas y audiodescripción, siempre que estas funcionalidades estén disponibles en la emisión correspondiente.

La accesibilidad audiovisual no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino también en facilitar que cada espectador pueda disfrutar de las historias de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.

Con Movistar Plus 5S, la plataforma refuerza su compromiso con un entretenimiento más accesible, dando visibilidad a las películas y series en lengua de signos y reuniendo diferentes alternativas para disfrutar del cine y la televisión sin barreras.

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