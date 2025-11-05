Cine Yelmo inaugura su renovado Cine Yelmo La Vaguada en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

La exhibidora sigue reforzando su liderazgo en el sector de la exhibición cinematográfica en España con la renovación de este cine tras su adquisición el año pasado

Madrid, 05 de noviembre de 2025.-

Cine Yelmo ha inaugurado su renovado Cine Yelmo La Vaguada, un espacio histórico que vuelve a abrir sus puertas tras su primera reforma integral en más de 40 años, ofreciendo una experiencia de cine más moderna, confortable y completa.



Con esta transformación, Cine Yelmo recupera uno de los cines más emblemáticos de Madrid —el primero inaugurado dentro de un centro comercial en España— y lo adapta a las expectativas del público actual, manteniendo su esencia, pero elevando cada detalle a los estándares de calidad, diseño y tecnología más exigentes.



El nuevo Cine Yelmo La Vaguada cuenta con salas completamente renovadas, equipadas con tecnología de última generación en imagen y sonido gracias a sus proyectores láser, un diseño que garantiza la mejor visibilidad y confort, y una propuesta gastronómica ampliada que convierte la visita en una experiencia completa. La nueva carta incluye opciones como hamburguesas, pizzas, sándwich club o brioche gratinado, además de las tradicionales palomitas y snacks.



Esta renovación refuerza la posición de Cine Yelmo como referente en innovación dentro del sector de la exhibición cinematográfica. El proyecto responde al compromiso de la compañía por ofrecer experiencias que combinen tecnología, confort y emoción, y forma parte de su estrategia de modernización y crecimiento a nivel nacional.



Para conmemorar este nuevo capítulo, Cine Yelmo ha celebrado un acto de inauguración en el propio complejo, al que ha acudido, además de directivos y colaboradores de la compañía, Rafael Cabrera Yagües, Director General de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid. Todos ellos destacaron la relevancia del cine en la historia cultural de Madrid y el papel de esta renovación como punto de inflexión en la evolución de la exhibidora.



"La renovación de este cine representa un paso más en la evolución de Cine Yelmo y en nuestro compromiso con la excelencia. Este proyecto refleja la visión de futuro de la compañía: seguir liderando la transformación del sector cinematográfico a través de la innovación, la tecnología y una experiencia de usuario cada vez más completa y diferencial", señaló Jaime Gerbolés, Country Manager de Cine Yelmo, durante su intervención.



Con más de 40 años de trayectoria, Cine Yelmo forma parte del grupo Cinépolis, una de las principales cadenas de exhibición cinematográfica del mundo, presente en más de 18 países y con más de 6.000 pantallas a nivel global. En España, la compañía cuenta con más de 500 pantallas en más de 50 complejos, y continúa apostando por la excelencia, la sostenibilidad y la innovación como pilares de su liderazgo.



La renovación de Cine Yelmo La Vaguada simboliza la unión entre historia y futuro, consolidando la visión de la compañía: seguir impulsando el cine en pantalla grande como una experiencia única, compartida y llena de emoción.



