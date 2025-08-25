Cinturrino Fruit Management vuelve a casa; nace en Vittoria la primera agencia agroalimentaria de Sicilia - info@cinturrino.com

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

No es un punto de llegada. Es un nuevo comienzo.

Sicilia: no solo historia, sino tierra viva de excelencias

Sicilia es un laboratorio natural único en el mundo. Suelos volcánicos, corrientes marinas, vientos cálidos y fríos que se cruzan: un ecosistema que forja productos irrepetibles. Desde las naranjas rojas del Etna, coloreadas por pigmentos naturales gracias a la amplitud térmica, hasta los pistachos de Bronte, recolectados a mano una vez cada dos años en lavas volcánicas, pasando por los tomates de Pachino, dulces y crujientes gracias al microclima costero.

Y, sin embargo, ¿cuántas de estas excelencias han recibido realmente el reconocimiento que merecen?

Demasiadas veces el valor de los productos sicilianos se ha decidido en otro lugar, subestimado por quienes no conocen ni el territorio ni el esfuerzo de quienes lo cultivan.

Cinturrino: del mercado global al regreso a las raíces

Cinturrino Fruit Management, ya protagonista en los mercados internacionales con base operativa en España, ha decidido devolver el centro de gravedad a casa, abriendo una nueva sede comercial en Vittoria. No es solo una inversión: es un acto de responsabilidad hacia el territorio.

Esto no es una simple intermediación. Es un nuevo modelo de comercio agroalimentario: transparente, profesional, pensado para dar poder a los productores locales. Significa calidad certificada, logística gestionada, acceso directo a mercados que reconocen el verdadero valor del Made in Sicily.

No más espectadores, sino protagonistas

La calidad de la producción siciliana nunca ha estado en discusión. El problema ha sido el mercado.

Con la nueva agencia, los productores dejarán de ser espectadores para convertirse en protagonistas: tendrán por fin una herramienta para decidir el precio, valorizar su trabajo y llevar las excelencias sicilianas a quienes saben apreciarlas de verdad.

El cambio no pide permiso

Toda innovación encuentra resistencia, sobre todo en mercados acostumbrados a la inercia. Pero el cambio no espera el permiso de nadie.

Cinturrino Fruit Management entra en Sicilia con la misión de romper viejos esquemas y construir un sistema competitivo, sólido e internacional.

Mirar hacia adelante, siendo fieles a las raíces

Esta nueva apertura es un regreso al punto de origen: la tierra que vio nacer a la familia Cinturrino. Es la demostración de que se puede ser global sin olvidar de dónde se viene.

Sicilia aún no ha dicho todo en el panorama agroalimentario mundial.

Ahora tiene la voz adecuada para hacerlo.

El verdadero cambio empieza aquí.

Contacto

Emisor: Cinturrino

Contacto: info@cinturrino.com

Número de contacto: 938597199