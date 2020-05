COMUNICADO: Cipla entra en un acuerdo de licencia con Gilead para expandir el acceso al tratamiento del COVID-19

MUMBAI, India, 14 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Cipla Limited (NSE: CIPLA EQ) (de aquí en adelante, "Cipla") ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de licencia no exclusivo con Gilead Sciences, Inc. para la fabricación y distribución del medicamento investigacional Remdesivir, que ha emitido una Autorización de Uso de Emergencia (AUE) por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) para tratar a pacientes con COVID-19. Este acuerdo forma parte de los esfuerzos de Cipla de mejorar el acceso global a tratamientos que salvan vidas para pacientes afectados por la pandemia.

Como parte del acuerdo, Cipla podrá fabricar la API y el producto acabado, y comercializarnos en 127 países, incluyendo la India y Sudáfrica bajo el promio nombre de marca de Cipla. Cipla recibirá el saber-hacer de fabricación de Gilead Sciences, Inc. para fabricar la API y el producto acabado a escala comercial. La extensa huella geográfica y comercial de Cipla ayudará a hacer esta terapia accessible a más pacientes y mercados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de casos COVID-19 notificados ha superado la marca de cuatro millones globalmente.

La AUE facilitará el uso más amplio de Remdesivir para tratar a pacientes hospitalizados con síntomas graves de COVID-19. La AUE se basa en datos disponibles de dos ensayos clínicos globales: el estudio de fase 3 controlado por placebo del US National Institute for Allergy and Infectious Diseases en pacientes con síntomas moderados a graves de COVID-19, y el estudio global de fase 3 de Gilead que evalúa Remdesivir en pacientes con enfermedades graves. Varios ensayos clínicos adicionales están en marcha para generar más datos sobre la seguridad y eficacia de Remdesivir como tratamiento potencial para el COVID-19. Remdesivir sigue siendo un fármaco investigacional que no se ha aprobado por la FDA.

En cuanto a la asociación, Umang Vohra (director general y consejero delegado global de Cipla Limited), dijo: "Mientras el mundo afronta la crisis del COVID-19, es imperativo que colaboremos y luchemos juntos contra este virus. Estamos encantados de asociarnos con Gilead para esta causa y llevar este tratamiento a pacientes de países tras las aprobaciones regulatorias requeridas. En Cipla, nuestra continua lucha es asegurar que ningún paciente se ve privado del acceso a tratamientos que pueden salvarle la vida. Nuestra alianza con Gilead representa este compromiso inquebrantable y es un paso importante hacia salvar millones de vidas afectadas por la pandemia".

Acerca de Cipla:

Creada en 1935, Cipla es una compañía farmacéutica global enfocada en el crecimiento ágil y sostenible, genéricos de alta calidad y robustas carteras para nuestros mercados locales de India, Sudáfrica, América del Norte e importantes mercados regulados y emergentes. Muy reconocidos por nuestras fortalezas en el mercado respiratorio, antirretrovirales, urología, cardiología y sistema nervioso central. Nuestras 46 plantas en todo el mundo producen más de 50 formas farmacéuticas y más de 1.500 productos usando plataformas de tecnología de vanguardia para atender a más de 80 mercados. Cipla está situada en el 3er lugar en la industria farmacéutica en India (IQVIA MAT, marzo de 2020), 3ra compañía en el mercado farmacéutico privado en Sudáfrica (IQVIA MAT, marzo de 2020), y se encuentra entre las compañías de genéricos de mayor distribución en EE. UU. Durante más de ocho décadas, marcando la diferencia en la vida de los pacientes, nos ha inspirado cada aspecto de nuestro trabajo diario en Cipla. Se reconoce ampliamente que nuestra oferta de cambio de paradigma de una triple terapia antirretroviral en VIH/SIDA a menos de un dólar al día en África en 2001 ha contribuido a llevar la inclusión, la accesibilidad y la asequibilidad al centro del movimiento sobre el VIH. Un ciudadano corporativo responsable, el enfoque humanitario de Cipla en la atención de la salud con su principal propósito de "Cuidar de la Vida" y vínculos comunitarios profundamente arraigados dondequiera que esté presente lo convierten en un socio de elección para los organismos de salud globales, sus compañeros y todas las partes interesadas. Para más información, visite www.cipla.com [http://www.cipla.com/], o haga clic en Twitter [https://twitter.com/Cipla_Global], Facebook [https://www.facebook.com/Cipla/], LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/cipla].

