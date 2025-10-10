Circulation publica los resultados del primer ensayo VCAS en humanos del sistema de ablación FieldForce™

(Información remitida por la empresa firmante)

-Circulation publica los resultados a 6 meses del primer ensayo VCAS en humanos del sistema de ablación de campo pulsado FieldForce™: 82 % de reducción de recurrencia de TV/FV y 98 % de reducción de la carga

Los resultados se presentaron en el International VT Symposium y se publicaron simultáneamente en Circulation.

CARDIFF-BY-THE-SEA, Calif. Y FILADELFIA, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc. anunció hoy que Circulation ha publicado los resultados semestrales del Estudio de Ablación con Catéter Ventricular (VCAS), la primera evaluación en humanos de su Sistema de Ablación FieldForce™ para la taquicardia ventricular (TV). Los resultados también se presentaron como un ensayo de última hora en el 20º Simposio Internacional Anual sobre Arritmias Ventriculares (VT Symposium).

Resultados a los seis meses

VCAS es un ensayo de viabilidad prospectivo y multicéntrico que evalúa la seguridad y el rendimiento del sistema de ablación FieldForce en pacientes con TV. A diferencia de los métodos convencionales, el sistema proporciona una forma de onda patentada de alto voltaje y pulso corto, diseñada para penetrar el tejido cicatricial denso y minimizar las lesiones térmicas.

Hallazgos clave:

82 % de ausencia de TV/FV recurrente o terapia IDC

de TV/FV recurrente o terapia IDC 98 % de reducción en la carga de TV/FV (episodios)

en la carga de TV/FV (episodios) 11,5 % presentó un evento de seguridad primario sin complicaciones relacionadas con la terapia

"Si bien este estudio de viabilidad aún es inicial, los resultados a seis meses son muy alentadores. Lograr una reducción del 82 % en la recurrencia y del 98 % en la carga arrítmica con una energía no térmica y selectiva para cada tejido es un resultado significativo en el tratamiento de la TV. Cabe destacar que esta es la primera vez que observamos evidencia de que PFA puede alcanzar el tejido cicatricial transmural profundo del ventrículo, un desafío antiguo con las fuentes de energía existentes", afirmó el Dr. Vivek Reddy, coinvestigador principal, autor principal y electrofisiólogo del Mount Sinai, Nueva York. "Estos hallazgos me inspiran un optimismo cauteloso de que, con un perfeccionamiento continuo, este enfoque podría representar un avance importante en el tratamiento de la TV relacionada con cicatrices".

Con la designación de Dispositivo Innovador de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y su aceptación en el Programa Piloto de Ciclo de Vida Total del Producto (TAP) de la FDA, Field Medical está impulsando este programa hacia un ensayo fundamental y una evaluación rigurosa de la ablación focal de alto voltaje (PFA) en TV.

"Es poco común que los datos iniciales de viabilidad se publiquen en Circulation, lo que subraya tanto el rigor como la importancia del trabajo", afirmó el doctor Steven Mickelsen, fundador y director de tecnología de Field Medical. "Nuestra misión siempre ha sido combinar la credibilidad científica con la innovación. Estos hallazgos marcan un hito importante a medida que continuamos evaluando la ablación de campo pulsado por su potencial para mejorar los resultados en pacientes con arritmias ventriculares".

De cara al futuro, la empresa está evaluando aplicaciones adicionales de su sistema de ablación FieldForce más allá de la TV y espera presentar los resultados iniciales de viabilidad en la fibrilación auricular (FA) en una importante reunión científica a principios de 2026.

Acerca de FieldForce™ Ablation SystemEl sistema de ablación FieldForce cuenta con un catéter PFA de fuerza de un solo punto de contacto con un diseño innovador que utiliza la tecnología patentada FieldBending™ para administrar campos eléctricos localizados, breves y de alta intensidad. Esta tecnología PFA de última generación fue diseñada para tratar tanto lesiones localizadas precisas como lesiones transmurales de gran volumen en el ventrículo.

Acerca de Field Medical Inc.

Fundada en 2022, Field Medical es una empresa de tecnología médica en fase clínica dedicada al avance de soluciones de ablación por campo pulsado (PFA) para arritmias cardíacas complejas. Su sistema de ablación FieldForce integra un diseño de catéter focal con la energía patentada FieldBending, diseñada para realizar ablaciones eficaces y precisas de forma segura con el objetivo de mejorar los resultados en el tratamiento de las arritmias ventriculares y auriculares. En 2024, Field Medical obtuvo la designación de dispositivo innovador y entró en el programa piloto TAP de la FDA por su indicación para la taquicardia ventricular.

Si desea más información visite www.fieldmedicalinc.com y síganos en LinkedInX, y YouTube.

El sistema de ablación FieldForce™ es un dispositivo en fase de investigación y su uso está limitado por la legislación federal (o de Estados Unidos) a fines de investigación.

Fuente:Reddy VY, et al. High-Voltage Focal Pulsed Field Ablation to Treat Scar-Related Ventricular Tachycardia: The First-in-Human VCAS Trial. Circulation. Publicado en línea antes de su impresión el 10 de octubre de 2025. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.125.077025

CONTACTO: Holly Windler, 619.929.1275, holly.windler@gmail.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2792975/Field_Medical_FieldForce__Ablation_System_Next_generation_PFA.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2574173/Field_Medical_Logo_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/circulation-publica-los-resultados-del-primer-ensayo-vcas-en-humanos-del-sistema-de-ablacion-fieldforce-302581166.html