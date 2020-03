COMUNICADO: Cirque du Soleil Entertainment Group anuncia despidos temporales en toda la empresa debido al coronavirus

- Cirque du Soleil Entertainment Group anuncia despidos temporales en toda la empresa como resultado de la pandemia del coronavirus

LA CANCELACIÓN OBLIGATORIA DE TODOS LOS ESPECTÁCULOS FUERZA A LA EMPRESA A TOMAR MEDIDAS SIGNIFICATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LAS REAPERTURAS DESPUÉS DE LA CRISIS

MONTREAL, Canada, 20 de marzo de 2020 /CNW Telbec/ - Debido a la pandemia del coronavirus y al cierre obligatorio de sus espectáculos en todo el mundo para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de sus empleados, artistas e invitados, Cirque du Soleil Entertainment Group se ha visto forzada a hacer reducciones significativas de su plantilla de forma temporal; esto afectará a un 95% de su mano de obra, un total de 4697 empleados, con efecto inmediato. Se trata de una decisión increíblemente difícil para el Grupo, pero es una medida necesaria para estabilizar la empresa de cara al futuro.

Como resultado de la crisis sanitaria, las ciudades y los países en los que el Grupo actúa han ordenado de forma unánime la cancelación de los eventos que reúnan a más de 250 personas, siguiendo recomendaciones gubernamentales. En consecuencia, la empresa no ha tenido otra opción que paralizar de una forma sin precedentes su actividad hasta que la pandemia esté controlada y sus artistas, sus empleados y su público dejen de estar en riesgo. Cuando empezó la crisis, el Grupo tenía 44 producciones en su agenda de espectáculos activos. Tras el anuncio por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la situación del coronavirus había alcanzado la categoría de pandemia, la empresa no tuvo más remedio que cancelar todas las actividades. Esta decisión no se tomó a la ligera.

"Es el día más difícil en la historia del Cirque du Soleil Entertainment Group. Lamentamos profundamente las drásticas medidas que se han tomado hoy, puesto que el despido temporal afecta a mucha gente trabajadora y entregada. Por desgracia, esta decisión es la única opción que tenemos, pues nos vemos obligados a hacer frente a esta tormenta y a prepararnos para posibles reaperturas", explicó Daniel Lamarre, presidente y consejero delegado de Cirque du Soleil Entertainment Group.

Cirque du Soleil Entertainment Group está colaborando con todos sus socios y con los gobiernos federales y provinciales para identificar la mejor manera de dar apoyo a sus empleados y prepararse para un regreso sano tan pronto como se haya controlado la pandemia. Los pasos intermedios para dar apoyo a los empleados despedidos temporalmente incluyen vacaciones pagadas, mantenimiento de la cobertura de seguros durante el despido temporal y acceso al programa de apoyo a los empleados del Grupo.

Estas acciones estratégicas permitirán al Cirque du Soleil Entertainment Group continuar trabajando y reconstruirse una vez que amaine la crisis global. Un equipo de apoyo central seguirá trabajando en la empresa para mantener las operaciones básicas, continuar con la planificación de giras y las ventas de entradas para los espectáculos de final de año y de 2021, y para preparar la recontratación en cuanto se puedan retomar las producciones. "Como una de las marcas más fiables y una de las organizaciones de entretenimiento en vivo de más éxito, confiamos en que, cuando llegue el momento de retomar los espectáculos, estemos preparados para dar la bienvenida a los millones de aficionados que vengan a nuestros espectáculos en todo el mundo", concluyó Daniel Lamarre.

Acerca de Cirque du Soleil Entertainment GroupCirque du Soleil Entertainment Group es un líder mundial en el entretenimiento en directo. Además de producir famosos espectáculos de artes circenses en todo el mundo, la compañía canadiense aporta su enfoque creativo a una amplia variedad de tipos de entretenimiento, como las producciones multimedia, las experiencias inmersivas, los parques temáticos y los eventos especiales. Más allá de sus diversas creaciones, Cirque du Soleil Entertainment Group tiene como objetivo causar un impacto positivo en la gente, las comunidades y el planeta con sus herramientas más importantes: la creatividad y el arte. Para obtener más información sobre Cirque du Soleil Entertainment Group, visite CirqueduSoleilEntertainmentGroup.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2756334-1&h=3484576487&u...].

